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Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Bülent Polat'a 1 Nisan şakası

01.04.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'de perşembe günleri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, 1 Nisan şakasının hedefi oldu. Bülent Polat o anlarda şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Bülent Polat'a 1 Nisan şakası

Tüm dünyada eğlenceli şakalarla kutlanan 1 Nisan’dan Atv dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ seti de nasibini aldı. Dizide Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat, set ekibi tarafından düzenlenen şakanın hedefi oldu.

Yeni bölüm çekimleri için sete gelen ve hayranlarının kendisini otoparkta beklediğini gören Bülent Polat aracından inip fotoğraf çektirmek için hazırlandı.

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Ancak kalabalıkta bekleyenler, Bülent Polat’a dönüp bakmadı. Polat, bir kenarda kalırken kalabalık, dizinin yeni karakterlerinden üstelik yüzü maskeli Raşit karakterine yöneldi.

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Şahin Vural hayranları tarafından çembere alınıp objektiflere poz verirken bir köşede tek başına kalan Bülent Polat, bir süre neler olduğunu anlamaya çalışırken “Şahin’in önlenemez yükselişi” demekle yetindi.

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Ardından Bülent Polat, ekibin 1 Nisan anonsu üzerine yaşananları anladı. Hem Polat, hem Bir Zamanlar Çukurova ekibi kahkahalara boğuldu.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Bülent Polat
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