Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölümde neler oldu? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümüyle, 1 Nisan Perşembe günü TRT1’de seyirci karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünde, 1960'ların Kıbrıs'ta şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe’ye veda ederek Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı’nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş’la (Devrim Saltoğlu) birlikte verdiği mücadele ekrana yansıdı.
Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli’nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatları izleyicileri etkiledi.
21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı.
Yüzyıllardır Akdeniz’in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.
O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs’ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve “Anavatan”da, Ankara’da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla “eskisi gibi olmayacak” şekilde değişti.
Tarihimizin önemli bir kesiti olan, Kıbrıs Türk halkının büyük dramının ve Türkiye ile dayanışma halinde zafere ve barışa götüren o eşsiz ve görkemli direncinin anlatıldığı, “Bir Zamanlar Kıbrıs” izleyicide büyük bir heyecan uyandıracak.
Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alırken, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor.
Çekimleri KKTC’de devam eden dizi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi gerçekler çerçevesinde ekrana yansıtacak.
Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci’yi Pelin Karahan, Türkiye’den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson’u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.
Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı itibarıyla ekranlara gelecek. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin sembolü ‘Rauf Denktaş’ dizide hayat buluyor.
1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.
Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.
Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.
Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.
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