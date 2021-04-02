Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölümde neler oldu? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümüyle, 1 Nisan Perşembe günü TRT1’de seyirci karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünde, 1960'ların Kıbrıs'ta şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe’ye veda ederek Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı’nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş’la (Devrim Saltoğlu) birlikte verdiği mücadele ekrana yansıdı.

KIBRIS TÜRK HALKININ MÜCADELESİ Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli’nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatları izleyicileri etkiledi. BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM ÖZETİ 21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı. Yüzyıllardır Akdeniz’in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.

O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs’ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve “Anavatan”da, Ankara’da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla “eskisi gibi olmayacak” şekilde değişti.

Tarihimizin önemli bir kesiti olan, Kıbrıs Türk halkının büyük dramının ve Türkiye ile dayanışma halinde zafere ve barışa götüren o eşsiz ve görkemli direncinin anlatıldığı, “Bir Zamanlar Kıbrıs” izleyicide büyük bir heyecan uyandıracak. Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alırken, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor.

Çekimleri KKTC’de devam eden dizi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi gerçekler çerçevesinde ekrana yansıtacak.

