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Bir Zamanlar Kıbrıs'taki 'Ankaralı' gerçekte kimdir?

07.05.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Ankaralı karakterinin gerçekte kim olduğu araştırılıyor. Gerçek karakterleri temsil eden dizide Ankaralı karakterine Serkan Çayoğlu hayat veriyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı aslında kim? İşte, ayrıntılar...

Bir Zamanlar Kıbrıs'taki 'Ankaralı' gerçekte kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ahmet karakteri araştırılıyor. Serkan Çayoğlu'nun hayat verdiği Ankaralı karakterinin aslında Piyade Yarbay Ali Rıza Vuruşkan'ı temsil ettiği ifade ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı kimdir? İşte, ayrıntılar...

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 1987 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Almanya'da bulunan Erlangen Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. Eğitimini bitirdikten sonra bir süre modellik ve mankenlik yapan Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Dolunay Soysert, Ümit Çırak gibi usta isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 senesinde Kuzey Güney dizisinde konuk oyuncu olarak gerçekleştiren Serkan Çayoğlu, daha sonra Zeytin Tepesi'nde yardımcı karakter olarak oyunculuğa giriş giriş yaptı.

Oyunculuğun yanında klip çekimlerinde de bulunan Serkan Çayoğlu, 2014 senesinde Hande Yener'in "Ya Ya Ya" isimli şarkısının klibinde yer aldı. Yine aynı yıl başlayan ve en büyük çıkışı olarak görülen Kiraz Mevsimi dizisinde yer aldı ve dizideki baş rol partneri Özge Gürel ile aşk yaşadı. Çiftin birlikteliği hâlâ sürüyor.

SERKAN ÇAYOĞLU FİLMOGRAFİ

2012 : Kuzey Güney - Konuk Oyuncu

2014 : Zeytin Tepesi - Yardımcı Oyuncu

2014 : Kiraz Mevsimi - Başrol

2016 : Hayatımın Aşkı - Başrol

2018 : Börü - Başrol

2019 : Halka - Başrol

2020 : Yeni Hayat

2021 Bir Zamanlar Kıbrıs

BİR ZAMANLAR KIBRIS ANKARALI GERÇEKTE KİMDİR?

Arama motorlarında yer alan kaynaklara göre; Bir Zamanlar Kıbrıs dizisnin Ankaralı karakteri Piyade Yarbay Ali Rıza Vuruşkan’ı temsil ettiği ifade ediliyor. İş Bankası Müfettişi Ali Conan kimliğiyle gittiği Kıbrıs’a, Yarbay Ali Rıza Vuruşkan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bayraktar’ı olmuş Bozkurt kod adıyla anılmıştır.

Yarbay Ali Rıza Vuruşkan,Tarım Bakanlığı’na ait çiftlikte 12 Eylül 1958’den itibaren Kıbrıs’tan gelen mücahitlere askeri eğitim verildi.

Eğitime gelen ilk kafile 30 kişi olduğu ve orada eğitim alanların daha sonra Kıbrıs’a dönerek diğer TMT üyelerini eğittikleri ifade ediliyor.

Ancak, Genelkurmay’dan bağımsız Özel Harp Dairesi faaliyeti olarak yürütülen bu çalışmalarda yazılı metinlerin yer almadığı söyleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Serkan Çayoğlu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
benim
Çakma Ankaralı. Gerçek olsa Angaralı olurdu

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