Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle | İnci, Sampson'u kilitleyip kaçıyor! Efsane yaşıyor mu?

Her Perşembe saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin çabaları ile Makarios ve Sampson’un planları boşa çıkartılmıştı. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ (7. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın son bölümünde Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin çabaları ile Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkarttı. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile beraber Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplamıştır. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmak istemektedir. KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile beraber Şef ve Efsane’ye suikast düzenler. Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe oldukça yakındır. Denktaş’ın mücahitler ve Ankaralı ile beraber yeni bir planı vardır. Kemal de bu plana abluka altındaki Lefkoşa’da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile yardım edecektir. Makarios hükümetinin gasp etmiş olduğu Buzhane’ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olmuştur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlamıştır.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



