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  4. Bircan Bali'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'le ilgili paylaşımı! "İnanın ciğeri yanmaktan..."

Bircan Bali'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'le ilgili paylaşımı! "İnanın ciğeri yanmaktan..."

28.01.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Bircan Bali Ece Erken ile ilgili paylaşımında "İnanın ciğeri yanmaktan kavrulmuş" dedi.

Bircan Bali'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'le ilgili paylaşımı! "İnanın ciğeri yanmaktan..."

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkarken ünlü isimlerden de paylaşımlar geliyor. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali yayında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerini açıklamış ve Ece Erken'e ulaşamadığını söylemişti. Bircan Bali sosyal medyadan son olarak Ece Erken'in durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Daha önce Ece Erken'in "Ben buna nasıl dayanacağım" dediğini açıklayan Bircan Bali son paylaşımında şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Benim canım Ecem. İnanın ciğeri yanmaktan kavrulmuş nasıl geçer nasıl alışır onsuzluğa bilmiyorum. Peki ya kızları? Çok acı."

Ece Erken'in ilk sözler! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca Ece Erken'in ilk sözler! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca "Ben nasıl dayanacağım" demiş!


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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Ece Erken
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