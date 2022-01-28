Bircan Bali'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'le ilgili paylaşımı! "İnanın ciğeri yanmaktan..."

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkarken ünlü isimlerden de paylaşımlar geliyor. Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali yayında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerini açıklamış ve Ece Erken'e ulaşamadığını söylemişti. Bircan Bali sosyal medyadan son olarak Ece Erken'in durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Daha önce Ece Erken'in "Ben buna nasıl dayanacağım" dediğini açıklayan Bircan Bali son paylaşımında şunları yazdı:

"Benim canım Ecem. İnanın ciğeri yanmaktan kavrulmuş nasıl geçer nasıl alışır onsuzluğa bilmiyorum. Peki ya kızları? Çok acı."



