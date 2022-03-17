Bircan Bali eski eşine açık açık "Beni aldattın mı?" diye sordu! Cevabı şoke etti

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, aynı zamanda da YouTube kanalı için program hazırlıyor. Bali, Bircan'ın Gözünden programında son olarak kızı Saygı'nın babası olan eski eşi Ömer Gezen'i konuk etti.

BOŞANDIKTAN KISA SÜRE SONRA BARIŞTILAR

Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen 2019 yılında nikah masasına oturup 2021'de tek celsede boşandı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen, boşandıktan kısa bir süre sonra barıştı. Bali, programına konuk ettiği eski eşine merak ettiği her soruyu açıkça sordu.

"BİRCAN BANA SOĞANLI PİRİNÇ PİLAVI YEDİRDİ"

Bircan Bali ile tanışma sürecinden bahseden Gezen, "Ferman Toprak ağabeyime selamlar. Onun eşi Hilal ablanın doğum gününde tanıştık" dedi. Bircan Bali'nin en sevmediği huyunu söyleyen Gezen, "Kötü yemek yapıyor. Sen bana soğanlı pirinç pilavı yedirdin. Kızmak yok her şey şeffaf konuşacaktık" ifadelerini kullandı.

"BENİ ALDATTIN MI?"

Eski eşine peş peşe sorular soran Bali, "Beni hiç aldattın mı?" diye de sordu. Kendinden emin olan Gezen ise tek kelimelik cevap vererek "Hayır" dedi. Ömer Gezen, "Benimle evlenmeye nasıl karar verdin?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Her şey kendiliğinden gelişti. Karar vererek planlı, programlı yaptığımız bir şey değildi bu."





