MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bircan Bali eski eşine açık açık "Beni aldattın mı?" diye sordu! Cevabı şoke etti

Bircan Bali eski eşine açık açık "Beni aldattın mı?" diye sordu! Cevabı şoke etti

17.03.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali, YouTube kanalında yayınlanan yeni programı Bircan'ın Gözünden'de eski eşi Ömer Gezen'i konuk etti. Bali, çocuğunun babası Gezen'in gözlerinin içine bakarak "Beni aldattın mı?" diye sordu. Her soruya kendinden emin bir şekilde cevap veren Gezen, ihanet sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, aynı zamanda da YouTube kanalı için program hazırlıyor. Bali, Bircan'ın Gözünden programında son olarak kızı Saygı'nın babası olan eski eşi Ömer Gezen'i konuk etti.

BOŞANDIKTAN KISA SÜRE SONRA BARIŞTILAR

Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen 2019 yılında nikah masasına oturup 2021'de tek celsede boşandı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen, boşandıktan kısa bir süre sonra barıştı. Bali, programına konuk ettiği eski eşine merak ettiği her soruyu açıkça sordu.

bircan-bali-eski-esinin-gozunun-icine-bakarak-14801993_2599_m

"BİRCAN BANA SOĞANLI PİRİNÇ PİLAVI YEDİRDİ"

Bircan Bali ile tanışma sürecinden bahseden Gezen, "Ferman Toprak ağabeyime selamlar. Onun eşi Hilal ablanın doğum gününde tanıştık" dedi. Bircan Bali'nin en sevmediği huyunu söyleyen Gezen, "Kötü yemek yapıyor. Sen bana soğanlı pirinç pilavı yedirdin. Kızmak yok her şey şeffaf konuşacaktık" ifadelerini kullandı.

bircan-bali-eski-esinin-gozunun-icine-bakarak-14801993_2515_m

"BENİ ALDATTIN MI?"

Eski eşine peş peşe sorular soran Bali, "Beni hiç aldattın mı?" diye de sordu. Kendinden emin olan Gezen ise tek kelimelik cevap vererek "Hayır" dedi. Ömer Gezen, "Benimle evlenmeye nasıl karar verdin?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Her şey kendiliğinden gelişti. Karar vererek planlı, programlı yaptığımız bir şey değildi bu."

bircan-bali-eski-esinin-gozunun-icine-bakarak-14801993_6279_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seray Sever'in baba acısı! Hastanedeki son halini paylaştıSeray Sever'in baba acısı! Hastanedeki son halini paylaştı
Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"
Şimdilerde çok ünlü! "Bergen beni kucağına aldı ve..."Şimdilerde çok ünlü! "Bergen beni kucağına aldı ve..."
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi

O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.