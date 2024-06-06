Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'a bir döndü pir döndü! Ardı ardına bomba iddialar... Hadise, Ebru Gündeş ve Acun Ilıcalı arasında olanları anlattı

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı eski yorumcu Bircan Bali'nin geri dönüşü ile gündeme bomba gibi düştü. Programa döner dönmez birbirinden önemli iddiaları ortaya çıkaran Bali, Dilan Polat'ın bir süredir cezaevinde olmadığını söyleyerek gündemi salladı.

O SES TÜRKİYE'DEN NEDEN GİTTİ?

Bircan Bali açıklamalarına Hadise ile devam etti. Hadise'nin kıyafet seçimlerini, sahne şovunu, aile hayatını ve özel hayatını eleştiren Bali, konuyu O Ses Türkiye dönemine getirdi.

Ünlü sunucu 'Biri de çıkıp demiyor ki Hadise O Ses Türkiye'den neden gitti? O Ses Türkiye ne oldu Hadise? diyen yok. Neden çünkü? Ebru geldi, Ebru onu istemedi ya...' diye konuştu.

'ACUN, EBRU'YU SEÇTİ'

Arto ise; 'Orada yanlışı yapan o olduğun için o gitti' dedi. Bali araya girerek 'Acun, Ebru'yu seçti net bilgi' dedi.

Seren Serengil geçtiğimiz yıllarda, Hadise ve Reza Zarrab arasında yasak aşk olduğunu iddia etmiş ve bu iddiasıyla magazin gündemini ayağa kaldırmıştı. Hadise'nin, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemlerde Zarrab'la birlikte olduğu haberleri uzun süre konuşulmuştu.







