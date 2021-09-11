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Birce Akalay: Bugün beni çekmeyin

11.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Asmalımescit'te objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Birce Akalay, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bugün beni çekmeyin, beni bugün mazur görün. Zaten sokakta röportaj yapmıyorum. Beni biliyorsunuz..." dedi.

Birce Akalay: Bugün beni çekmeyin

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Daha önce birçok kez sokakta röportaj vermediğini dile getiren Akalay, yine kural bozmadı.

"BUGÜN BENİ ÇEKMEYİN"

Birce Akalay, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bugün beni çekmeyin. Sizi gördüğüme çok sevindim. Beni bugün mazur görün. Söz, başka bir zaman sizlere bol bol poz vereceğim. Ben zaten sokakta röportaj yapmıyorum. Beni biliyorsunuz... Sizleri seviyorum." açıklamasını yaptı.

Oyuncu, ardından mekanın önüne gelen özel şoförlü aracına binerek, evinin yolunu tuttu.

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Birce Akalay
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