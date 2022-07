'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başrolleri paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın o günlerde başlayan dostluğu devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da birlikte tatil yapan yakın dostlardan yeni paylaşım geldi.

Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde birlikte rol alan oyuncu ikili yine birlikte tatile çıktı.

Bu kez de tatil için Kaz Dağları'na giden ikiliden Birce Akalay, arkadaşıyla pozunu, "Here we go again (Yine başladık)" notuyla paylaştı.