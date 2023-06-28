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  4. Birçok ilden görüntüler geldi... Acemi kasaplar hastanelik oldu! Soluğu acilde aldılar

Birçok ilden görüntüler geldi... Acemi kasaplar hastanelik oldu! Soluğu acilde aldılar

28.06.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken acemilikleri nedeniyle kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanenin yolunu tuttu. Kayseri, Kırklareli ve Samsun'dan kesim sırasında yaralandığı için soluğu acilde alan vatandaşların görüntüleri geldi.

Kurban Bayramı'nda sık yaşanan olaylardan bir tanesi de kurban kesimi sırasında acemi olan vatandaşların yaralanması. Bu bayram da ilk günden kurbanını kesmek isteyen vatandaşların bazıları kesim sırasında yaralandı. Çok sayıda ilden, hastaneye başvuran vatandaşların fotoğrafları geldi.

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KAYSERİ'DE KESİM SIRASINDA YARALANANLAR ACİL SERVİSTE

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

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Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı.

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Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Yaralılara ayakta müdahale edildi. (DHA)

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KIRKLARELİ'DE KURBAN KESMEK İSTERKEN YARALANANLAR HASTANEYE KOŞTU

Kırklareli'de bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

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Kentte kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

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Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vehbi Çetin, AA muhabirine, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.

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Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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SAMSUN'DA DA ACEMİ KASAPLAR SOLUĞU ACİLDE ALDI

Samsun’da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı.

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

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Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

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Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

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'ÖRÜMCEK ADAM' KURBAN PAZARINDA

Adana’da örümcek adam kostümünü adeta üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, kurban pazarına giderek pazarlık yapıp koyununu satın aldı. Adanalı Can Şaşkın, hayranı olduğu örümcek adamın kostümünü uzun zamandır adeta üzerinden çıkartmıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine dahi örümcek adam kostümüyle giden Şaşkın, sabah merkez Yüreğir ilçesinde bulunan kurban pazarına örümcek adam kostümüyle gitti.

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Burada koyunların arasına giren Şaşkın, beğendiği koyunu seçti, daha sonra da koyuncu ile pazarlığa tutuştu.
Renkli anların yaşandığı koyun pazarında şaşkın bakışlar arasında pazarlığı yapan Şaşkın, koyununu satın aldı.

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Daha sonra konuşan Can Şaşkın, "Dini görevimizi yerine getirdik. Tüm Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurbanlarımızı paylaşalım, aç olan kalmasın. Mangallar yansın" ifadelerini kullandı. (İHA/DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kasap

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