Birçok işinizi kolaylıkla halledebileceğiniz teknoloji harikası tabletler

Son yıllarda hızla büyüyen ve adeta birbiriyle yarış halinde olan teknoloji şirketleri, tablet teknolojisinde hızla geliştirmeye devam ediyor. Bu durum, doğru ve kullanışlı tabletlerin seçimini bir hayli zorlaştırıyor. Tablet seçimi yaparken pil ömründen tutun da, ekran büyüklüğüne kadar onlarca farklı özellik dikkate alınmalı. Yalnızca işinize yarayacak özelliklere yoğunlaşarak, büyük bütçeler ayırmadan tablet sahibi olabilirsiniz. Kullanım açısından oldukça rahat birbirinden güzel tablet modellerini sizler için bir araya getirdik.

1- Hafif yapısıyla büyük kullanım kolaylığı

Oldukça hafif yapısıyla tek elle rahatlıkla taşıyabileceğiniz Samsung Galaxy Tab A, bir tabletten bekleneni fazlasıyla veriyor. 8 inçlik ekranı ile keyifli film dakikalarına eşlik eden ürün, 2 gb ram ile hızlı bir tablet kullanım deneyimini sizlere sunarken, 32 gb dahili hafıza ile kullandığınız uygulamalar için geniş bir depolama alanı sağlıyor.

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2- Hafif ve ince daha ne olsun?

Aynı fiyat segmentindeki diğer tablet modellerine göre oldukça ince olan Lenovo Smart Tab M8, yalnızca 8.15 mm kalınlığa sahip. %82’lik ekran kasa oranı ile 8 inç bir tabletten daha büyük görünen ürün, tüm işlerinizi halledebileceğiniz 18 saatlik ekran süresini sizlere sunuyor.

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3- Hız arayanlar kesinlikle tatmin olacak!

Samsung Galaxy Tab S6 ile hem iş hem de oyun keyfinizinde sınırların üzerine çıkın. 10.5 inçlik dev ekranıyla keyif alarak kullanacağınız S6’yı, S-pen yardımıyla uzaktan kontrol edin! 6 gb ram ile kasma, donma problemleri olmadan kullanabileceğiniz ürün, içerisinde tüm indirmeleriniz için 128 gb dahili bellek bulunduruyor.

Samsung Galaxy Tab S6’yı BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Basit işler için çok para harcamaya gerek yok

Günlük kullanım açısından tüm isteklerinizi karşılayabilecek olan Reeder M7 Go 7, kaliteli ekranı ile sevdiklerinizde izleyeceğiniz keyifli film dakikalarına eşlik ediyor. 2 MP kamerasıyla kusursuz netlikte anı ölümsüzleştirebileceğiniz ürün, 7.0 ile güncel android sürümünü sizlere sunuyor.

Reeder M7 Go 7" Tableti BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Bildiğiniz bütün tabletleri unutun

Heyecan veren görüntüsü ve ince tasarımıyla bir tabletten beklediğinizden fazlasını karşılayacak Samsung Galaxy Tab A7, 10.4 inç yüksek ekran çözünürlüğüne sahiptir. 5 MP ön, 8 MP arka kamerası sayesinde düşük ışıklı ortamlarda dahi yüksek kaliteli fotoğraflar çekebileceğiniz ürün, 3 gm ram ve 7040 mah lithium pile sahip.

Samsung Galaxy Tab A7’yi BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Lidere yol açın!

Tam bir teknoloji harikası olan Apple İpad Pro, bakan herkesi kendisine hayran bırakıyor. Geniş ekran, hızlı performans ve 9 saatlik pil ömrü ile onu yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. 11 inçlik geniş ekranı ile yeni dünyaya farklı bir pencereden bakın!

Apple 11-inch iPad Pro’yu BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Keyfiniz yarıda kalmasın

Oyun ve çalışma anlayışınıza yeni bir boyut kazandıracak olan Samsung SM-T870 tableti akıllı pil sayesinde gün boyu kullanmaya devam edin. Güçlü işlemcisi, yüksek RAM değeri ve 120 Hz ekranı ile oyunlarda fark yaratın. Tabletiniz yanınızda olmasa dahi S pen ile tabletinizi uzaktan kullanmaya devam edin!

Samsung SM-T870 Galaxy Tab S7 Tableti BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Bir tabletten daha ne bekleyebilirsin?

Bir bilgisayarın yapabileceği işlemlerden daha fazlasını, daha hızlı yapabilmenizi sağlayan Apple İpad Air, gelişmiş özellikleriyle sizleri şaşırtacak. 4K videolar çekebileceğiniz ürün, 10.9 inçlik geniş ekranı ile bu videoları düzenleyebilmenizi sağlıyor.

Apple 10.9-inch iPad Air’i BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Şık tasarım, son teknoloji...

Eşsiz tasarımı ve ekran gövde oranı ile kusursuz bir görünüme sahip Lenovo Tab M10 Plus, sizlere ses açısından üst düzey bir tablet kullanım deneyimi sunuyor. Ürün, 8 çekirdekli işlemcisi ve 4 gb RAM’ı ile oldukça hızlıdır. Ayrıca geliştirilmiş çocuk modunu bulunan tablet, yalnızca çocuklara uygun içerikler ile onların eğlenmesine izin verir.

Lenovo Tab M10 Plus Tableti BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Her açıdan canlı görüntü

Gelişmiş özellikleriyle birlikte oyun ve çalışma hayatınıza renk katacak olan Lenovo Yoga Smart Tablet, tüm işleriniz artık hep yanınızda. Eşsiz JBL hoparlör teknolojisi ile sesler her zamankinden daha yüksek! Snapdragon S4 işlemcisi ve 4GB RAM ile yıllara meydan okuyun.

Lenovo Yoga Smart Tab Tableti BURADAN inceleyebilirsiniz.



