Biri 10 diğeri 15 yaşında! 8 milyonda bir görülen yaşlanmak hastalığına yakalandılar: Hayalleri yıldız futbolcuyla bir araya gelmek

8 milyonda 1 kişide görülen erken yaşlanma hastalığına yakalanan 10 ve 13 yaşındaki Zeynep ve İremsu kardeşler tedavisi olmayan hastalıklarına rağmen yaşam sevinçleriyle hayata sıkı sıkı sarılıyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





