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  4. Biri 10 diğeri 15 yaşında! 8 milyonda bir görülen yaşlanmak hastalığına yakalandılar: Hayalleri yıldız futbolcuyla bir araya gelmek

Biri 10 diğeri 15 yaşında! 8 milyonda bir görülen yaşlanmak hastalığına yakalandılar: Hayalleri yıldız futbolcuyla bir araya gelmek

29.02.2024 16:38
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Yalova'da dünyaya gelen Zeynep ve İremsu kardeşler 8 milyonda bir görülen yaşlanma hastalığına yakalandılar. 17 yaşındaki ablaları kadar şanslı olmayan kardeşler için anneleri adeta saçını süpürge etti. Akran zorbalığına maruz kalan kardeşler, her şeyini ortaya koyan anneleri sayesinde hayatın tadını çıkarıyor. Kızların en büyük hayali ise Galatasaraylı yıldız oyuncu Mario İcardi'yi görmek...

Biri 10 diğeri 15 yaşında! 8 milyonda bir görülen yaşlanmak hastalığına yakalandılar: Hayalleri yıldız futbolcuyla bir araya gelmek

8 milyonda 1 kişide görülen erken yaşlanma hastalığına yakalanan 10 ve 13 yaşındaki Zeynep ve İremsu kardeşler tedavisi olmayan hastalıklarına rağmen yaşam sevinçleriyle hayata sıkı sıkı sarılıyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova erken yaşlanma hastalığı (Progeria)
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