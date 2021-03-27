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Biri Bizi Gözetliyor’un yıldızı Danielle Lloyd küvetten paylaştı, gören şaştı kaldı

27.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde Biri Bizi Gözetliyor adıyla gösterilen Big Brother yarışmacılarından Danielle Lloyd, karantinada çok sıkıldığını söyleyerek küvetten çıplak fotoğraflarını paylaştı.

Biri Bizi Gözetliyor’un yıldızı Danielle Lloyd küvetten paylaştı, gören şaştı kaldı

Eski bir Big Brother yarışmacılarından Danielle Lloyd, sosyal medya hesaplarından sıklıkla koronavirüs karantinasından sıkıldığını konu alan paylaşımlar yaparak takipçilerinin dikkatini çekti. Karantina sürecinde son olarak OnlyFans hesabı açarak yetişkinlere özel içerikler üretmeye başlayan Danielle Lloyd, Instagram hesabından da cüretkâr pozlar paylaşmaya devam ediyor.

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37 yaşındaki model, geçen yıl modellik kariyerine geri döndüğünden beri OnlyFans sitesinden ayda yaklaşık 2.1 milyon TL kazanıyor.

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OnlyFans sayfası hakkında konuşan model; "Evliliğimiz için harika, her şeyi taze tutuyor, her şeyi eğlenceli hale getiriyor. Partnerinizi ayakta tutmak önemlidir! Tek gecelik bir ilişki sistemi olduğunu bilmek heyecan verici." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Instagram OnlyFans
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