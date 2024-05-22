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  4. Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar! Korkunç cinayeti itiraf ettiler

Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar! Korkunç cinayeti itiraf ettiler

22.05.2024 20:26
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Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar! Korkunç cinayeti itiraf ettiler

Kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan’da kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı.

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KAMYONETİ YANMIŞ HALDE BULUNDU

5 Nisan’da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede Durmuş Demir’in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir’e ait bulguya rastlanmayınca, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Özel ekip oluşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı.

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Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir’e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada Demir’i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

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Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir’in cansız bedenine ulaştı. Demir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun
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