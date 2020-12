Biri gitti biri geliyor... Emma Stone, Damien Chazelle'in 'Babylon'undan ayrıldı

Emma Stone, Damien Chazelle’nin yeni projesi Babylon’un oyuncu kadrosundan ayrıldı. Son dakika ayrılık haberi sonrası yaşanan gelişmelere göre yapımcılar aynı rol için Margot Robbie ile masaya oturdu. Emma Stone, genç yönetmen Damien Chazelle ile daha önce La La Land’de birlikte çalışmıştı.

Söylentilere göre, Emma Stone'un zamanlama nedenleriyle filmden çıktığı, Paramount Pictures ve Chazelle'in şu anda Robbie ile kadın başrolü üstlenmesi için görüşmelere başlandığı yönünde.

BABYLON HAKKINDA

Damien Chazelle’nin yazıp yöneteceği film, yönetmenin bugüne kadar imza attığı en büyük bütçeli film olacak. Film, 1920'lerin sonunda, sinema endüstrisinin sessiz filmlerden konuşmalara geçişi sırasında yaşananlara ve oyuncuların bu gelişmeden nasıl etkilendiğini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Michael B. Jordan ve Meryl Streep gibi isimler yer alıyor.

MARGOT ROBBİE'NİN SON FİLMLERİ

Rol için görüşülen Robbie, bu yılın başlarında "Bombshell" filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı aldı. Ayrıca, “I, Tonya”da buz patencisi Tonya Harding'i canlandırmasıyla 2018'de en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterildi. Yıldız, DC Comics'in "Suicide Squad" filminde Harley Quinn olarak ortaya çıktı ve bu yılın başlarında "Birds of Prey"de karakteri yeniden canlandırdı. Son olarak, Brad Pitt'le birlikte oynadığı 2019 yapımı “Once Upon a Time in Hollywood”da Sharon Tate rolünü oynadı.