Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Biri gitti biri geliyor... Emma Stone, Damien Chazelle'in 'Babylon'undan ayrıldı

Biri gitti biri geliyor... Emma Stone, Damien Chazelle'in 'Babylon'undan ayrıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 03.12.2020 08:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biri gitti biri geliyor... Emma Stone, Damien Chazelle'in 'Babylon'undan ayrıldı

Emma Stone, daha önce La La Land’de birlikte çalıştığı yönetmen Damien Chazelle’nin yeni filmi Babylon’un oyuncu kadrosundan ayrıldı. Söylentilere göre Emma Stone’un yerine Margot Robbie ile görüşmeler başladı.

Emma Stone, Damien Chazelle’nin yeni projesi Babylon’un oyuncu kadrosundan ayrıldı. Son dakika ayrılık haberi sonrası yaşanan gelişmelere göre yapımcılar aynı rol için Margot Robbie ile masaya oturdu. Emma Stone, genç yönetmen Damien Chazelle ile daha önce La La Land’de birlikte çalışmıştı.

Söylentilere göre, Emma Stone'un zamanlama nedenleriyle filmden çıktığı, Paramount Pictures ve Chazelle'in şu anda Robbie ile kadın başrolü üstlenmesi için görüşmelere başlandığı yönünde.

BABYLON HAKKINDA

Damien Chazelle’nin yazıp yöneteceği film, yönetmenin bugüne kadar imza attığı en büyük bütçeli film olacak. Film, 1920'lerin sonunda, sinema endüstrisinin sessiz filmlerden konuşmalara geçişi sırasında yaşananlara ve oyuncuların bu gelişmeden nasıl etkilendiğini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Michael B. Jordan ve Meryl Streep gibi isimler yer alıyor.

MARGOT ROBBİE'NİN SON FİLMLERİ

robbie-as-tate-ouatih-FI

Rol için görüşülen Robbie, bu yılın başlarında "Bombshell" filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı aldı. Ayrıca, “I, Tonya”da buz patencisi Tonya Harding'i canlandırmasıyla 2018'de en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterildi. Yıldız, DC Comics'in "Suicide Squad" filminde Harley Quinn olarak ortaya çıktı ve bu yılın başlarında "Birds of Prey"de karakteri yeniden canlandırdı. Son olarak, Brad Pitt'le birlikte oynadığı 2019 yapımı “Once Upon a Time in Hollywood”da Sharon Tate rolünü oynadı.

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio tanınmayacak haldeJennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio tanınmayacak halde


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
25 günde 25 film izleyene 20 bin TL! Tek şart...25 günde 25 film izleyene 20 bin TL! Tek şart...
Sızan fotoğraflar gerçeği ortaya çıkardıSızan fotoğraflar gerçeği ortaya çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Tam bir saklı cennet!

Tam bir saklı cennet!

Bir fotoğraf paylaştı ortalık karıştı

Bir fotoğraf paylaştı ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Bu filmleri asla ailenizle birlikte izlemeyin

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Evlerindeki pitbull yenidoğan bebeklerinin yanına uzandı ve...

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Diğer Haberler

Bünyeniz bu kadarına dayanır mı? 25 günde 25 film izleyene 20 bin TL!

25 günde 25 film izleyene 20 bin TL! Tek şart...

Serenay Sarıkaya’lı Bergen filmi için ailesiyle bir araya geldiler

Serenay Sarıkaya’lı Bergen filmi için ailesiyle bir araya geldiler

Mehmet Akif Ersoy’u konu alan filmde Atatürk’ü oynayacak oyuncu belli oldu

Atatürk'ü oynayacak oyuncu belli oldu

Baba efsanesini anlatacak olan The Offer dizisine Armie Hammer katıldı

Baba efsanesi onunla devam edecek

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio tanınmayacak halde

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio tanınmayacak halde

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminden eğlenceli bir klip yayınlandı

Minyonlar yeni maceralarıyla geri dönüyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.