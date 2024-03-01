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  4. Birinde İmamoğlu, diğerinde Kurum: İki farklı anketten çok konuşulacak iki farklı sonuç!

Birinde İmamoğlu, diğerinde Kurum: İki farklı anketten çok konuşulacak iki farklı sonuç!

01.03.2024 09:43
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Türkiye seçim ayına girdi! Bu sırada çok konuşulacak iki farklı anket sonucu geldi. İki anket şirketi İstanbullulara tercihini sordu: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'u tercih edenlerin oranları birbirine ne kadar yakın olsa da iki anket farklı isimleri işaret etti. Rekabeti kızıştıran iki ismi takip eden adayların oranları dikkat çeken düzeyde. İşte ilgi çekici o anketlerden ses getirecek sonuçlar...

Birinde İmamoğlu, diğerinde Kurum: İki farklı anketten çok konuşulacak iki farklı sonuç!

5 yıl sonra aynı tarihte Türkiye yeniden sandık başında olacak. 31 Mart yerel seçimlerine 29 gün kaldı. Sonucu en çok merak edilen illerin başında haliyle İstanbul geliyor. 2019'da İBB başkanlığı koltuna gelen Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çıkan Murat Kurum, anketlere göre İmamoğlu'nun oy oranını yakaladı hatta Gezici Araştırma'ya göre geçti bile!

İLK TABLO: İMAMOĞLU ÖNDE

Metropoll farklı bir tablo ortaya koysa da oy oranlarının yakın olduğu kuşku götürmüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, firmanın İBB anket sonucuna köşe yazısında yer verdi. Buna göre ortaya çıkan ilk tablo şöyle:

  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7
  • Murat Kurum: Yüzde 32.1
  • Meral Danış Beştaş: Yüzde 4.9
  • Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5
  • Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2
  • Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8

AA-20240223-33793138-33793134-IBB_BASKANI_IMAMOGLU_CEKMEKOY_VE_SANCAKTEPEDE_HALK_BULUSMALARINA_KATILDI

KARARSIZLAR DAĞITILIRSA...

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise İmamoğlu yüzde 43.5’e, Kurum yüzde 40.2’ye, Beştaş yüzde 6.1’e, Kavuncu yüzde 3.1’e, Karamahmutoğlu yüzde 2.5’e, Altınöz de yüzde 2.3’e yükseliyor.

AA-20240228-33832668-33832662-IBB_BASKAN_ADAYI_KURUM_KARTALDA_KENTSEL_DONUSUM_TOPLANTISINDA_KONUSTU

BU KEZ MURAT KURUM ÖNDE!

İmamoğlu'nun önde götürdüğü bu anket sonucuna yakın oranlar gösteren ancak birinciliği Kurum'un aldığı Gezici Araştırma'nın anketi de çarpıcı ipuçları barındırıyor. İşte o anketten gelen oy oranları:

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31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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