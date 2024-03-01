Birinde İmamoğlu, diğerinde Kurum: İki farklı anketten çok konuşulacak iki farklı sonuç!

5 yıl sonra aynı tarihte Türkiye yeniden sandık başında olacak. 31 Mart yerel seçimlerine 29 gün kaldı. Sonucu en çok merak edilen illerin başında haliyle İstanbul geliyor. 2019'da İBB başkanlığı koltuna gelen Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çıkan Murat Kurum, anketlere göre İmamoğlu'nun oy oranını yakaladı hatta Gezici Araştırma'ya göre geçti bile!

İLK TABLO: İMAMOĞLU ÖNDE

Metropoll farklı bir tablo ortaya koysa da oy oranlarının yakın olduğu kuşku götürmüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, firmanın İBB anket sonucuna köşe yazısında yer verdi. Buna göre ortaya çıkan ilk tablo şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7

Murat Kurum: Yüzde 32.1

Meral Danış Beştaş: Yüzde 4.9

Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5

Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2

Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8

KARARSIZLAR DAĞITILIRSA...

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise İmamoğlu yüzde 43.5’e, Kurum yüzde 40.2’ye, Beştaş yüzde 6.1’e, Kavuncu yüzde 3.1’e, Karamahmutoğlu yüzde 2.5’e, Altınöz de yüzde 2.3’e yükseliyor.

BU KEZ MURAT KURUM ÖNDE!

İmamoğlu'nun önde götürdüğü bu anket sonucuna yakın oranlar gösteren ancak birinciliği Kurum'un aldığı Gezici Araştırma'nın anketi de çarpıcı ipuçları barındırıyor. İşte o anketten gelen oy oranları:

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