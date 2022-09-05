Birlikte tatile gitmişlerdi! Irina Shayk ve Bradley Cooper hakkında bomba iddia

Ünlü manken Irina Shayk kızının babası Bradley Cooper ile birlikte tatile çıktı. Tropik tatillerinde çekilen fotoğrafları kalp emojileriyle paylaşan Shayk herkesi heyecanlandırdı. İkilinin yeniden barışacakları hemen konuşulmaya başlamışken kaynaklar da bu yorumları onayladı.

Eski çiftin tatilinden sonra Page Six'e konuşan bir kaynak ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gerçek bir aile tatiliydi ve ikisi tekrar bir araya gelmeyi düşünüyor. Irina, kızının bir kardeşi olmasını istiyor."

Cooper'ın da buna sıcak baktığını söyleyen kaynak; "İkisi de ayrıldıklarından beri kimseyle ciddi ilişkiler yaşamadı ve ikisi de tekrar çocuk sahibi olmaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

