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Birlikte tatile gitmişlerdi! Irina Shayk ve Bradley Cooper hakkında bomba iddia

05.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski aşıklar Irina Shayk ve Bradley Cooper birlikte tatile giderek gündeme bomba gibi düşmüştü. Page Six'e konuşan bir kaynak, ikilinin tekrar bir araya gelmeyi düşündüğü ve model Shayk'ın kızına bir kardeş istediğini açıkladı.

Birlikte tatile gitmişlerdi! Irina Shayk ve Bradley Cooper hakkında bomba iddia

Ünlü manken Irina Shayk kızının babası Bradley Cooper ile birlikte tatile çıktı. Tropik tatillerinde çekilen fotoğrafları kalp emojileriyle paylaşan Shayk herkesi heyecanlandırdı. İkilinin yeniden barışacakları hemen konuşulmaya başlamışken kaynaklar da bu yorumları onayladı.

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Eski çiftin tatilinden sonra Page Six'e konuşan bir kaynak ise, şu ifadeleri kullandı:

Irina Shayk ve eski aşkı Bradley Cooper tatilde! &quot;Aşk yeniden&quot;Irina Shayk ve eski aşkı Bradley Cooper tatilde! "Aşk yeniden"

"Bu gerçek bir aile tatiliydi ve ikisi tekrar bir araya gelmeyi düşünüyor. Irina, kızının bir kardeşi olmasını istiyor."

Cooper'ın da buna sıcak baktığını söyleyen kaynak; "İkisi de ayrıldıklarından beri kimseyle ciddi ilişkiler yaşamadı ve ikisi de tekrar çocuk sahibi olmaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

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