Bisikletiyle dünya turu yapan ilk kadın: Annie Londonderry

1800’lü yılların sonunda bisiklet sadece akrobatların kullandığı bir araçtan çok gündelik hayata entegre edilen bir noktaya ulaşmıştı. Erkekler işlerine giderken bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmaya başlamıştı. O dönemlerde kadınların bisiklete binmesi hoş karşılanmıyordu. Hatta doktorlar bisiklete binmenin kadın sağlığına zararlı olduğu söyleniyordu. Gerçek adıyla Annie Cohen Kopchovsky, Litvanya'dan Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor. Londonderry’in bisiklet tutkusu aslında iki adamın kendi aralarında yaptıkları bir sohbetten sonra oluştu. İki kişi konuşmalarında “Eğer bir kadın bisikletiyle dünya turu yaparsa döndüğünde ona 10 bin dolar veririm” cümlesini kurdu. Bu iddialaşmanın üzerine Londonderry, “Ben yaparım” dedi.

Annie, o dönemlerde henüz 23 yaşında üç çocuklu ve evli bir kadındı. Ailesini ve Boston’daki yaşamını bırakarak 1894 yılında 15 ay süren bir yolculuğa çıktı. Yolculuğun ilk sponsoru Londonderry isminde bir şirket oldu. Bisikletinin arkasına Londonderry levhasını takıyor, soyadını Londonderry olarak değiştiriyor ve bunun karşılığında ise 100 dolar bir kazanç sağlıyor. Bu kadarla kalmayıp sol göğsünün üstüne logo için 100 dolar, bisikletin önüne bir tanıtım için 100 dolar, koluna takılacak logo için 100 dolar aldığı şeklinde söylentiler olup, bu girişimci tavrı ile de dikkat çekiyor. Yani yürüyen bir tanıtım aracı, olarak turuna başlıyor.