Bitcoin ve altcoinler birlikte yükseliyor

Mart ayında 4 bin dolar seviyelerine kadar düşen Bitcoin, tarihi zirveyi yakalayarak gücünü ispatladı. Herkesin çok yakından takip ettiği bu kripto para birimi durmak nedir bilmiyor. Özellikle de hedefi 30 bin olanlar için yakında sevindirici haberler verebilir.

Kripto para piyasası ile uğraşanlar buranın ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini bilirler. Özellikle de Bitcoin bu değişimde çok büyük rol oynuyor. Mart ayından bu yana değerini en az 7 kat arttıran Bitcoin, bu rallisini daha da yükseltecek gibi görünüyor.

Her ne kadar birçok kişi sadece Bitcoin yükseliyor gibi düşünse bile aslında durum tam tersi. Hem Bitcoin hem de diğer kripto paralar birlikte yükseliyor. Bu durum blockchain teknolojisinin hep birlikte atağa kalktığını gösteriyor.

Şu anda Bitcoin 29,100 dolar seviyelerinde. Bugüne kadar ilk defa böylesine yüksek bir rakam elde edilmişti. Daha önceden de 20 bin doların üzerine çıkılsa bile yine de bu biraz sınırlı oldu. Şimdi ise kalıcı bir şekilde bu fiyatta diyebiliriz. Sadece bu ay bile yüzde 47 oranında artış yaşanması nasıl bir rallide olduğumuzu gözler önüne seriyor.