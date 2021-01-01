HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bitcoin ve altcoinler birlikte yükseliyor

Bitcoin ve altcoinler birlikte yükseliyor

01.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bitcoin ve altcoinler birlikte yükseliyor

Kripto paralar içerisinde önemli bir yere sahip olan Bitcoin tarihi zirveyi gördü. Her geçen gün biraz daha artış yakalanıyor. İşte konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar.

Mart ayında 4 bin dolar seviyelerine kadar düşen Bitcoin, tarihi zirveyi yakalayarak gücünü ispatladı. Herkesin çok yakından takip ettiği bu kripto para birimi durmak nedir bilmiyor. Özellikle de hedefi 30 bin olanlar için yakında sevindirici haberler verebilir.

Kripto para piyasası ile uğraşanlar buranın ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini bilirler. Özellikle de Bitcoin bu değişimde çok büyük rol oynuyor. Mart ayından bu yana değerini en az 7 kat arttıran Bitcoin, bu rallisini daha da yükseltecek gibi görünüyor.
Her ne kadar birçok kişi sadece Bitcoin yükseliyor gibi düşünse bile aslında durum tam tersi. Hem Bitcoin hem de diğer kripto paralar birlikte yükseliyor. Bu durum blockchain teknolojisinin hep birlikte atağa kalktığını gösteriyor.

Şu anda Bitcoin 29,100 dolar seviyelerinde. Bugüne kadar ilk defa böylesine yüksek bir rakam elde edilmişti. Daha önceden de 20 bin doların üzerine çıkılsa bile yine de bu biraz sınırlı oldu. Şimdi ise kalıcı bir şekilde bu fiyatta diyebiliriz. Sadece bu ay bile yüzde 47 oranında artış yaşanması nasıl bir rallide olduğumuzu gözler önüne seriyor.

1 Bitcoin 204 bin 736 TL olması nedeniyle alım yapmak biraz zor olabilir. Ancak bu fiyatların düşme ihtimali de pek yakın gözükmüyor. Ayrıca sadece Bitcoin değil aynı zamanda diğer altcoinlerde de sıkı bir artış yaşandığı ifade ediliyor. Peki siz yaşanan bu artış hakkında ne düşünüyorsunuz?

Epic Games Launcher CPU sorunu düzeldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Windows 7 kullanıcıları güvenliği umursamıyorWindows 7 kullanıcıları güvenliği umursamıyor
Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Windows 7 kullanıcıları güvenliği umursamıyor

Windows 7 kullanıcıları güvenliği umursamıyor

İşte dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu

İşte dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu

iQOO 7 için tanıtım tarihi açıklandı

iQOO 7 için tanıtım tarihi açıklandı

Xiaomi Mi 11 Pro MIUI Gallery uygulaması ile doğrulandı!

Xiaomi Mi 11 Pro için çok önemli gelişme!

EA Access nedir ve bu sistem nasıl kullanılır?

EA Access nedir ve bu sistem nasıl kullanılır?

2020'nin son sürprizi: AirPods Pro 2'nin tasarımı değiştiren donanımı göründü

Merakla bekleniyor! En önemli parçası ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.