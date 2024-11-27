Bitlis'te sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Ülkenin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem ise Bitlis'te meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Sarsıntı yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilirken saati 05.50 olarak açıklandı. Öte yandan Bitlis Valiliği dün kentte etkisini artıran kar nedeniyle eğitime bir gün ara vermişti.

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedilmişti.