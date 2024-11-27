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  4. Bitlis'te sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Bitlis'te sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 06:19
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bitlis'te sabah saat 05.50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 8.71 kilometre olarak açıklandı. Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmişti.

Bitlis'te sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Ülkenin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem ise Bitlis'te meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

ada

Sarsıntı yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilirken saati 05.50 olarak açıklandı. Öte yandan Bitlis Valiliği dün kentte etkisini artıran kar nedeniyle eğitime bir gün ara vermişti.

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedilmişti.

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deprem Bitlis kar
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