Biyometrik fotoğraf vesikalık yerine geçer mi? Biyometrik fotoğraf ile vesikalık arasındaki fark nedir?

Biyometrik fotoğraflar yeni tip çipli kimlik kartlarında, ehliyetlerde, pasaportlarda ve benzeri tüm kartlarda ya da belgelerde kullanılır. Bazı kuralları vardır. Bu kurallar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı) tarafından belirlenmiştir.

Eskiden kullanılan vesikalık fotoğrafların gelişmiş halidir. Ancak bilinen eski tip vesikalık fotoğraflara göre farklıdır. Boyutları, ışık özellikleri, poz verme duruş gibi birçok ayrıntı biyometrik fotoğraflar için son derece önemlidir.

Biyometrik fotoğraf vesikalık yerine geçer mi?

Biyometrik fotoğraflar önceden belirlenmiş dünya çapındaki kurallar gereğince beyaz arka fonlu, kişinin yüzü dışında başka hiçbir şeyin çerçeve içine girmediği ve daha birçok farklı özelliğe sahip fotoğraflardır. Yüz biyometrisinin doğru tespit edilebilmesi için belirlenen kurallara uyulmalıdır.

Günümüzde vesikalık fotoğrafların yerine biyometrik fotoğraflar kullanılabilmektedir. Vesikalık olan fotoğraf türünden çok daha üstün özelliklere sahip fotoğraflardır.

Biyometrik fotoğraf ile vesikalık arasındaki farklar nelerdir?

Biyometrik fotoğraflar ile vesikalık fotoğraflar arasında belirgin farklar bulunur. Bu farklar şu şekilde sıralanabilir:

Fotoğraf türüne adını veren vesika kelimesi belge anlamına gelir. Resmi işlemlerde belge yerine geçer. Biyometrik ise kelime anlamı olarak bir kişinin davranışsal ya da fiziksel özelliklerini tanıyıp kimliğini saptamak amacıyla kullanılan bir ölçüttür.

Eski tip vesikalık fotoğraflarda kişinin yüz ön planda olsa da makyaj, aksesuar, yüzünün bir kısmını ciddi anlamda kapatmayan pozlar kabul edilebilir. Ancak biyometrik fotoğraflarda saçlar toplu ya da geriye taralı olmalıdır. Bunun amacı yüzün tam olarak görünmesidir.

Vesikalık fotoğraflarda dişler görünecek şekilde gülümseme kabul edilebilir. Ancak biyometrik fotoğraflarda gülünmemesi gerekir.

Biyometrik fotoğraflarda arka fon olarak kabul edilecek olan tek renk beyazdır. Ancak vesikalık fotoğraflarda farklı renkler kullanılabilir. Bu noktada tek şart fonda desen olmamasıdır.



