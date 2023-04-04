Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ikinci sezon olacak mı? Netflix Biz Kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon gelecek mi? Yapımcısı açıkladı

Netflix'in başrollerinde Melisa Sözen ile Eylül Tumbar'ı buluşturduğu 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisinin yapımcısı İrfan Şahin, dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Peki, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ikinci sezon olacak mı? Netflix Biz Kimden Kaçıyorduk Anne yeni sezon gelecek mi? İşte tüm merak edilenler...

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE İKİNCİ SEZON OLACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kitap uyarlaması olan diziyi bir sezon olarak planladıklarını dile getiren 1441 Productions’ın patronu Şahin, "Şimdilik 2. sezon için bir planımız yok" dedi.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE? HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Gökçen Usta ve Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği diziyi Erhan Kurtulan yazdı. 7 bölümlük dizi, Perihan Mağden’in aynı adlı eserinden uyarlandı.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE? OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Sözen ve Eylül Tumbar'ın yanı sıra Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar ve Hakan Boyav bulunuyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE? KONUSU NE?

Sürekli birilerinden kaçan ve lüks otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak lüks otellerin yerini köhne motellerin almasıyla, peri masalının söz verildiği gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu kaçış öyküsünde anne av değil de avcı olabilir mi?

