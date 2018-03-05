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'Bizden önceki karılar yediler birbirlerini' demişti... Ortalık karıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

Kendisinden önceki nesil popçuları eleştiren İrem Derici, “Bizden bir önceki nesildeki karılar yediler birbirlerini" dedi. Derici'ye cevap veren Seren Serengil ise “Bu terbiyesizce avam konuşma tarzını değiştirmelisin" tavsiyesinde bulundu.

'Bizden önceki karılar yediler birbirlerini' demişti... Ortalık karıştı

İrem Derici hafta sonu Stockholm'da konser verdi. Konseri sırasında bir ara kendisinden önceki dönem şarkıcılar hakkında çok sert ifadeler kullandı. “Bizden bir önceki nesildeki karılar yediler birbirlerini, 20 senedir ona laf buna laf… Yedi o karılar birbirlerini" gibi sözler sarf eden İrem Derici'ye Seren Serengil çok sert yanıt verdi.

Sunucusu olduğu magazin programı Duymayan Kalmasın'da konuşan Seren Serengil, "Karılar ne demek, ne avam konuşmalar bunlar" dedi. Serengil konuşmasının devamında daha da sertleşerek, “Bu terbiyesizce avam konuşma tarzını değiştirmelisin. Şu senin konuşma üslubunu hayatımda ilk defa izliyorum. Bunu söylerken bile çok utanıyorum. Samimiyet avamlık değildir. Sen daha yüksek yerlere gelebilecekken, ağzını açıp konuştuğun için orada kalacaksın.” cümlelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil İrem Derici

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu serenede Allah şifa versin hala gülben in tokatı suratında duruyor milletede akıl veriyor. Kimlere kaldı bu işler be
serende bu aralar iyi prim yapıyor ondan bundan
tabi seninde bu anlaşmalı kavgalardan tartışmalardan nemalanman lazımdı irem dereci.birazda gülben ergen'e felan taş atarsın.belki senide 3 gün cezaevine atarlar.sonrada gelir bize cezaevi anılarını anlatır reytingini alırsın
bozacinin sahidi siraci misali..
evet hiç yakışmıyor.
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