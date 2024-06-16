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  4. Bayramın en sıra dışı görüntüsü! İnatçı keçi her yolu denedi

Bayramın en sıra dışı görüntüsü! İnatçı keçi her yolu denedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 14:30
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin değişik yerlerinden enteresan görüntüler gelmeye devam ediyor. En sıra dışı görüntü ise Adana'dan geldi. Damdan atlayan bir keçi elektrik tellerine takıldı. Sahibi tarafından kurtarılan keçi ardından kurban edildi.

Bayramın en sıra dışı görüntüsü! İnatçı keçi her yolu denedi

Eşine az rastlanan görüntü Adana’dan geldi. Damdan atlayan kurbanlık keçi elektrik tellerine takılı kaldı.

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VATANDAŞLAR KURTARIP KURBAN ETTİ

Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kurban kesimi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Damda bulunan keçi kaçmak için aşağı atladığı sırada hemen dam kenarında bulunan elektrik tellerine takılı kaldı.

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Kafası tele takılı kalan kurbanlığı vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre uğraştıktan sonra keçiyi takıldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra da kurban edildi. (İHA)

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Express


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Kurban Bayramı Adana keçi
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