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'Bize her şey çok uygun! 700 euro' Bulgar turistler akın akın geliyor! Yılbaşı tatili ve alışveriş için kuyruk oldular

29.12.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgar turistlerin Türkiye'deki fiyatları ucuz bulup alışveriş yapmak üzere akın akın geldiği anlar sık sık gündem olurken bu kez de yılbaşı için Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdular. Yeni yıla Türkiye'de girmek, yılbaşı tatili ve alışveriş için giriş yapan turistler, yoğunluk yarattı. Bir kişi giyimden ete, tatlıya kadar çok fazla ürün satın alacağını söylerken bir başkası ise tatile geldiğini dile getirip “Bize her şey çok uygun. Konaklama maliyetimiz 700 euro" dedi.

'Bize her şey çok uygun! 700 euro' Bulgar turistler akın akın geliyor! Yılbaşı tatili ve alışveriş için kuyruk oldular

Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş ve tatil için Türkiye'ye akın akın geldiği anlar gündem olmaya devam ederken bu defa da yeni yıl nedeniyle bölgede yoğun bir hareketlilik vardı. Kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak isteyen yüzlerce turist, gümrük giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Türkiye’ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı, pazarda alışverişini sürdürüyor. Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan turistler, yeni yıl kutlamaları için de Edirne, Antalya, İstanbul ve diğer tatil bölgelerini tercih ediyor. Öte yandan alışverişini Edirne’den karşılayan Bulgarlar dönüş yolunda ise Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.

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"YILBAŞI İÇİN ALIŞVERİŞ YAPMAYA GELDİK"

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinden yılbaşı alışverişi için Edirne’ye gelen Cemal Sonik, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan aracıyla ülkeye giriş yaptığını belirterek, “Yılbaşı için alışveriş yapmaya geldik. Edirne’de bir gece kaldıktan sonra geri döneceğiz. Giyim, et, tavuk, yumurta, tatlı gibi gıda ürünleri alacağız. Şimdi çok acıktık gidip yemek yiyeceğiz. Bugün baya yoğunluk var. Bulgar vatandaşlar çok geliyor” dedi.

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"TÜRKİYE'DE HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Bulgar vatandaşı Hüseyin İbrahim de Edirne’de alışveriş yaptıktan sonra geri döneceğini belirtti. Sofya’dan Antalya’ya yılbaşı tatilini yapmak için gideceğini ifade eden Bulgar turist Maden Madenov, “Bu seneyi Antalya’da geçireceğiz. Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye’de her şey çok güzel” şeklinde konuştu.

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"BİZE HER ŞEY ÇOK UYGUN! TÜRKİYE'DEKİ KONAKLAMA MALİYETİMİZ 700 EUROYU BULUYOR"

Bulgaristan Kırcaali’den gelerek yılbaşı tatilini Antalya’da geçireceğini belirten Sevcan Süleyman, “Türkiye’de insanlara karşı çok iyi davranıldığına dikkat çekerek, “Bize her şey çok uygun ve çok güzel. Toplam Türkiye’deki konaklama maliyetimiz 650-700 Euro’yu buluyor. Vatandaşların çoğu yılbaşı iznini Türkiye’de geçireceği için burada yoğunluk oluşuyor. İnşallah iyi bir tatil geçiririz” dedi.

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"YILBAŞINI TÜRKİYE'DE GEÇİRECEĞİZ"

Sofya’dan gelen vatandaşlardan Furkan ulu, Kapıkule’den yurda giriş yapacağı için mutlu olduğunu söyleyerek, “Kısmetse Türkiye’de yılbaşını geçireceğiz. Türkiye vatanımız, ülkemizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bulgaristan’da ticaret yapan vatandaşlardan Mithat Kasa da Bulgarların Türkiye’de her şeyi araştırarak rahat bir şekilde bulup alabildiklerini söyledi. (İHA)

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Bulgaristan turist alışveriş bulgar kapıkule yeni yıl

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