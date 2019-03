Bizim Hikaye'de Fikri'ye kardeş darbesi! Bizim Hikaye 62. son bölüm izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 21 Mart Perşembe yayınlanan son bölümünde, Fikri'nin yıllardır görmediği kardeşi Zihni rolüyle usta oyuncu Selahattin Taşdöğen rol aldı. Filiz'in kuzeni Ersin rolünü ise genç oyuncu Cankat Aydos canlandırdı.

Bizim Hikaye'de Fikri yeni bir plan yaparak ailesini de alıp Tekirdağ'a gitti. Ancak Fikri'nin yeğeni Ersin de üç kağıtçı çıkınca ortalık fena karıştı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elibollar ve Barış, Tekirdağ’a doğru yola çıktıklarında hayat onlar için hiç de kolay değildir. Barış'la Filiz zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da Minibollarla uğraşmaktadırlar. Çocuklar yaşadıklarından kötü etkilenmiştir ve sakinleştirilmeleri çok zordur. Barış onları tekrar normale döndürmek için ilginç bir oyun başlatır. Başlarda işe yarayan oyun sayesinde her şey kısa süreliğine yoluna girer. Tam tükendikleri noktada bu sefer de karşılarına Zihni’nin oğlu Ersin çıkar. Ersin pastırma işinden erken yaşta zengin olmuş tatlı bir gençtir. Tüm sıkıntıların üstüne onun ortaya çıkışı, Elibollar için ilaç gibi gelir. Her şey onlar için gerçek olamayacak kadar güzeldir. Bu sırada İstanbul’da da Murtaza deli gibi Fikri’yi aramaktadır ve kolay kolay vazgeçmeyeceği bellidir. Tufan, Çiçek ve Cemil, Murtaza’dan kurtulmaya çalışırken, en çaresiz kaldıkları anda imdatlarına sürpriz bir isim yetişir. Planları tam başarıya ulaşacağı sırada her şey bir kez daha alt üst olacaktır.