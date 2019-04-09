Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış, Fikret'in oyununa geliyor! Bizim Hikaye 65. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye 11 Nisan Perşembe akşamı 65. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bizim Hikaye yeni bölümde Fikret bu defa yeğeniyle birlikte yeni bir plan yapıyor. İsmet kayboluyor. Fidye olarak milli piyango biletini istiyor. Fikret boş durmayıp oğlunu arayacağına evdekileri tehdit ederek bileti İsmo'ya karşılık istediğini söylüyor. Filiz kardeşi için gözünü kırpmadan bileti bırakıyor. Ancak İsmet amcasıyla dönüyor. Ve aslında kaçırılmadığı ortaya çıkıyor. Elibollar bir kez daha Fikret'in oyununa geliyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm Elibollar, bütün sevdikleriyle birlikte Murtaza’nın önünde ecel terleri dökerken, Tufan’ın eski karısı Ferda, Murtaza’nın çok değer verdiği karısı olarak çıkıp gelir. Herkes için yeni bir umut ışığı belirmiştir ve Tufan’a Ferda’yı ikna etmesi için baskı yaparlar. Fikri, Barış, Cemil ve Deniz, kestirmeden giderek Ferda’nın Tufan’a olan zaafını kullanmasını söylerken, Çiçek, Filiz ve Rahmet doğrudan durumu anlatıp yardım etmesini ister. Tufan kestirme yolu seçerek Ferda’nın aklını çelmeye çalışır ve işler bir anda çığırından çıkar. Sonunda şans yüzlerine gülüp Murtaza’dan tamamen kurtulduklarında da, bu durum kadınlarla erkeklerin arasında sorun yaratmaya devam edecektir. Ferda’nın Tufan’ın peşini öyle kolay bırakmaya niyeti yoktur ve onun varlığı sadece Tufan için değil Çiçek için de tehlike çanları çalmasına neden olur. Öte yandan Filiz de Barış’ın yeni işinde kiminle birlikte çalışacağını öğrenmiş ve iyice sinir olmuştur. Sonunda Filiz ve Çiçek erkeklere bir ders vermeye karar verirler, onların intikam planına Deniz’in de dahil olmasıyla işler iyice sarpa sarar. Tüm bunlar olurken Fikri de boş durmaz ve Elibolları bu kez zenginlikle sınanacakları yeni bir maceranın ortasına atar. Zararsız başlayan macerada kabak bu kez ailenin en küçüğünün başına patlayacaktır.



