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Bizim Hikaye'de şok final! Çiçek öldü mü? Bizim Hikaye 65. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2019 02:33 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 65. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin son bölümünde, Elibol ailesi piyangodan çıkan 1 milyon TL ile zengin olmanın sevincini yaşadı. Ancak Filiz'in kardeşi İsmet'in kaçırılması herkesi şoke etti. Fikri'nin kardeşi Zihni ise kardeşine kızarak yeğeni İsmet'i kaçırdı. Fikri ise oğlunun kaçırılmasını fırsat bilerek fidye istedi. Final sahnesinde ise Çiçek'e araba çarptı. Cemil gözleri önünde kaza yapan Çiçek'i görünce şoke oldu. Peki Bizim Hikaye'de Çiçek'e ne oldu?

Fox TV'nin dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye 65. son bölümüyle 11 Nisan Perşembe akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Elibollar sonunda istedikleri zenginliğe kavuştu. Piyangodan 1 milyon TL kazanan Elibol ailesinin zenginlik sevinci, İsmet'in ortadan kaybolması nedeniyle kısa sürdü. Fikri'nin kardeşi Zihni, sevdiği kadınla evlenen kardeşinden intikam almak için yeğenini kaçırdı. Ancak Zihni pişman oldu ve Elibol ailesinin evine döndü. O sırada ise Fikri, piyango biletini almak için İsmet'i kaçırmış gibi yaparak telefon açtı ve fidye istedi. Amcasının İsmet'le dönmesiyle Filiz, babasının yaptığı oyunu anladı.

Diğer yandan ise son sahnede Cemil'in sevgilisi Çiçek'e araba çarptı. Cemil büyük şok yaşarken, Çiçek'in ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİZİM HİKAYE 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye dizisinin 18 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 66. yeni bölüm fragmanı Fox TV'de önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elibollara zenginlik sorunlarla birlikte gelir. Bir yandan para yüzünden İsmo’nun kaçırılması, diğer yandan zengin hayatın tadını çıkarmak isteyen Fiko’yla Kiraz ve tabii paranın peşinde dolanan Fikri tehlikeli bir karma olarak Filiz’le Barış’ın hayatını karman çorman etmeye yeter. Sonunda herkesin ayrı telden çalmasına ve dağılmalarına engel olmak isteyen Filiz, ipleri eline alır ve herkesi hizaya sokmayı başarır. Yine de Fikri’yle çocukları tutması o kadar da kolay olmayacaktır. Başlarında külyutmaz amcaları Zihni olmasına rağmen, Ersin, Fikri ve çocuklar birlikte ortalığı karıştırmayı başaracaktır. Tüm bunlar olurken Filiz bir yandan da Barış’ın etrafında dolanan tehlikeyi savuşturmanın yollarını arar. Deniz ve Çiçek’in yardımlarıyla durumun üstesinden gelmeye çalışan Filiz’i esas zorlayacak sorun hiç beklemediği yerden, Tufan’la Çiçek’ten gelecektir.

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