MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Blac Chyna yeni klibi için olay bir kostüm tercih etti

Blac Chyna yeni klibi için olay bir kostüm tercih etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Reality TV yıldızı Blac Chyna kendine müzik piyasasında kariyer yapmak için çalışıyor. Yeni şarkısının klibi için çekim yapan ünlü isim ve ekibi koronavirüsü yok sayarak şoke etti.

Blac Chyna yeni klibi için olay bir kostüm tercih etti

Kardashian ailesinin eski gelin Blac Chyna yine bomba gibi. Blac Chyna yeni klibi için hazırlık yaparken kameralara yakalandı.

Blac Chyna Palm Desert'ta işine geri döndü ve bir şarkı için harekete geçti. Yine cesur kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim göğüslerini sergiledi.

BGUS_1977917_001

Göğüs uçlarını ten rengi bir kapatıcıyla kapatan Chyna yine ten rengi bir iç çamaşırı tercih etti. 32 yaşındaki isim iç çamaşırı dışında bir tercih de bulunmadı. Deri bir yelek giyen Blac Chyna göğüsleri için ise askılı kemerin askılarını kullandı.

BGUS_1977917_003
Kılıfın ince kayışları geniş göğsünü kapatamadığı için biraz koruma sağlamak için göğüs ucu kapatıcı kullanmasına hayranları ise şaşırdı.

KORONAVİRÜS İHMALİ

BGUS_1977917_002
Kalabalık bir ekiple çekim yapan ünlü isim ve ekibin tamamı oldukça yakın ve temas halinde çalışırken sette kimsenin yüz maskesi takmadığı ve COVID-19 önlemlerine uymadığı da dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ürün tanıtımından ceza yemişti! Sorulunca...Ürün tanıtımından ceza yemişti! Sorulunca...
MasterChef Emir Elidemir kimdir?MasterChef Emir Elidemir kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Survivor Evrim'den Mert itirafı! 'Her şey olur’
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Başak Sayan hem oyunculuğu hem şehir hayatını bıraktı
Hem oyunculuğu hem şehir hayatını bıraktı! İşte yeni hayatı
Seda Sayan ürün tanıtımından ceza yemişti! Sorulunca...
Ürün tanıtımından ceza yemişti! Sorulunca...
Kuaförüm Sensin Çiğdem Batur'a emanet! Çiğdem Batur hakkında merak edilenler
Ünlü programa sunucu oldu! İşte merak edilenleri
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a seslendi: Haydi aşkım, sen de atla!
Çivileme atlayıp Cem'e seslendi: Haydi aşkım...
Amber Heard, İstanbul'a hayran kaldı
İstanbul'a geldi camileri dolaştı! Cami paylaşımı
Kylie Jenner yeni yaşı için arkadaşlarını tatile götürdü! Lüks jetinde...
Doğum günü kızı lüks jette hediye dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.