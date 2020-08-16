Blac Chyna yeni klibi için olay bir kostüm tercih etti

Kardashian ailesinin eski gelin Blac Chyna yine bomba gibi. Blac Chyna yeni klibi için hazırlık yaparken kameralara yakalandı.

Blac Chyna Palm Desert'ta işine geri döndü ve bir şarkı için harekete geçti. Yine cesur kıyafet tercihiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim göğüslerini sergiledi.

Göğüs uçlarını ten rengi bir kapatıcıyla kapatan Chyna yine ten rengi bir iç çamaşırı tercih etti. 32 yaşındaki isim iç çamaşırı dışında bir tercih de bulunmadı. Deri bir yelek giyen Blac Chyna göğüsleri için ise askılı kemerin askılarını kullandı.



Kılıfın ince kayışları geniş göğsünü kapatamadığı için biraz koruma sağlamak için göğüs ucu kapatıcı kullanmasına hayranları ise şaşırdı.

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Kalabalık bir ekiple çekim yapan ünlü isim ve ekibin tamamı oldukça yakın ve temas halinde çalışırken sette kimsenin yüz maskesi takmadığı ve COVID-19 önlemlerine uymadığı da dikkatlerden kaçmadı.

