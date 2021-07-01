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Black Panther 2 (Kara Panter 2) filminin çekimleri başladı

01.07.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında vizyona giren ve dünya genelinde büyük hasılat elde eden Black Panther’in devam filminin çekimlerine başlandı. Filmde ana karakteri canlandıran Chadwick Boseman’ın geçen ağustos ayında hayatını kaybetmişti. Black Panther 2 setinde hüzünlü bir hava hakimdi.

Black Panther 2 (Kara Panter 2) filminin çekimleri başladı

Black Panther’in ilk filmi 2018 yılında gösterime girerek büyük bir sükse yaratmıştı. Tüm dünyada severek izlenen film, ana karakteri canlandıran Chadwick Boseman ile adeta özdeşleşmişti. Geçen yıl ağustos ayında hayatını kaybeden sevilen oyuncunun yerine ise Black Panther 2 filmine kimin geleceği konuşuluyordu.

Webtekno'nun haberine göre, Chadwick Boseman’ı içermeyecek olan ikinci Black Panther filminin çekimlerine başlandığı duyuruldu. Bilgileri aktaran Marvel Studios Başkanı Kevin Fiege, film hakkında yorumda bulundu.

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"FİLMİ CHAD’İN BİZİMLE GURUR DUYMASINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Fiege, Chadwick olmadan bunun çok duygusal olduğunu fakat bu filmi, Chadwick’i gururlandıracak şekilde yapacaklarını söyledi. Bilgilere göre ilk filmin kilit rollerini taşıyan Danai Gurira ve Letitia Wright gibi oyuncular, ikinci filmde de aynı rollerini canlandıracaklar.

Marvel, dijital ortamda oluşturulmuş bir Chadwick Boseman modeli kullanmayacağını ve Boseman’ın yerini doldurmaya çalışmayacağını da belirtti.

İkinci filmin 8 Temmuz 2022 tarihinde sinemalarda yerini alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chadwick Boseman
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