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Black Widow, West Side Story, Eternals ve beklenen birçok filmin vizyon tarihi ertelendi! Ertelemeler sonrası vizyon takvimi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Disney, Black Widow, West Side Story ve The Eternals gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin vizyon tarihlerini erteledi. Bu ertelemeler sonrası birçok filmin vizyon tarihi 2021 yılına kaydı.

Black Widow, West Side Story, Eternals ve beklenen birçok filmin vizyon tarihi ertelendi! Ertelemeler sonrası vizyon takvimi

Koronavirüs öncesi birçok büyük prodüksiyonlu filmin çekimleri ya başlamıştı ya da başlamak üzereydi. Özellikle Marvel açısından heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcı yapılacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu başlangıçların başka bahara kalmış olduğu resmen açıklandı. Üstelik sadece Disney ve Marvel değil stüdyolar birçok yüksek bütçeli filmin vizyon takviminde değişiklik yaptı. Bu ertelemeler sinema salonu sektörü için oldukça kötü bir haber.

Stüdyo, Pixar’ın yeni animasyonu"Soul"un kasım sonundaki vizyon tarihini korudu ve gelişmelere bakılırsa bu sürpriz bir karar olarak nitelendirildi. "Shang Chi and the Legend of the Ten Rings" ve "Eternals" gibi diğer Marvel sürümleri 2021'de daha geç yayınlanacak. Disney'in vizyon tarihleri değişiyor ve analistler tarafında bu yıl gişe gelirlerinin tarihin en düşük seviyeye ulaşacağı garanti ediliyor. Aynı rapora göre, pandemi nedeniyle yurt içi brüt hasılatlar % 70 - % 80 arasında azalacak.

DEATH ON NILE, YIL SONUNDA GÖSTERİMDE OLACAK

2017’nin gişe rekorları kıran “Murder on the Orient Express” filminin devamı niteliğindeki “Death on the Nile”, 23 Ekim'de planladığı galasını 18 Aralık 2020'de yapacak. Agatha Christie’nin romanından uyarlanan ve bir cinayet gizemi olan "Death on the Nile", salgın sırasında kapalı alanlara dönmekte tereddütlü olabilecek bir demografi olan eski sinemaseverlere daha çok hitap ediyor.

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WEST SIDE STORY, PLANLANAN TARİHTEN 1 YIL SONRASINA ERTELENDİ

Spielberg’ün müzikallere ilk girişimi olan "West Side Story"nin önemli bir Akademi Ödülleri yarışmacısı olması bekleniyordu. Bir ödül kariyeri hala gelecekte olabilir ama bu yılki Oscar'larda değil. "West Side Story", 18 Aralık 2020 yerine, tam bir yıl sonra 10 Aralık 2021'de gösterime girecek.

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2020’DE MARVEL FİLMİ GÖREMEYECEĞİZ

Marvel Sinematik Evreni'nin birbirine bağlı doğası nedeniyle, "Black Widow’un" hareketi, süper kahraman serisindeki diğer filmlere de yansıdı. Süper güçlü bir uzaylı ırkı hakkında çizgi roman macerası olan “Eternals”, 12 Şubat 2021 yerine, 5 Kasım 2021'de gösterime girecek. Filmin yönetmenliğini Chloé Zhao yaparken, başrollerinde Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan ve Kumail Nanjiani yer alıyor.

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Ve Marvel’in Asyalı oyuncu başrollü ilk filmi “Shang-Chi” 7 Mayıs 2021'den 9 Temmuz 2021'e ertelendi. Destin Daniel Cretton, dövüş sanatları kahramanı Simu Liu'nun da yer aldığı bir kadroyu yönetecek. Bu arada, Adrian Lyne’in Ben Affleck ve Ana de Armas'la çektiği gerilim “Deep Water”, 13 Kasım 2020'de yayınlanmayacak. Onun yerine 13 Ağustos 2021'de gösterime girecek.

ERTELEMELER SONRASI FİLMLERİN YENİ VİZYON TARİHLERİ

2020 YILINDA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

  • The Empty Man — 23 Ekim
  • Soul — 20 Kasım
  • Free Guy — 11 Aralık
  • Death on the Nile — 18 Aralık

2021 YILINDA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

  • Everybody’s Talking About Jamie — 22 Ocak
  • The King’s Man — 12 Şubat
  • Raya and the Last Dragon — 12 Mart
  • Bob’s Burgers — 9 Nisan
  • Ron’s Gone Wrong — 23 Nisan
  • Black Widow — 7 Mayıs
  • Cruella — 28 Mayıs
  • Luca — 18 Haziran
  • Shang Chi and The Legend Of The Ten Rings — 9 Temmuz
  • Jungle Cruise — 30 Temmuz
  • Deep Water — 13 Ağustos
  • Beatles Get Back — 27 Ağustos
  • The Last Duel — 15 Ekim
  • Eternals — 5 Kasım
  • West Side Story — 10 Aralık
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