Black Widow, West Side Story, Eternals ve beklenen birçok filmin vizyon tarihi ertelendi! Ertelemeler sonrası vizyon takvimi

Koronavirüs öncesi birçok büyük prodüksiyonlu filmin çekimleri ya başlamıştı ya da başlamak üzereydi. Özellikle Marvel açısından heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcı yapılacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu başlangıçların başka bahara kalmış olduğu resmen açıklandı. Üstelik sadece Disney ve Marvel değil stüdyolar birçok yüksek bütçeli filmin vizyon takviminde değişiklik yaptı. Bu ertelemeler sinema salonu sektörü için oldukça kötü bir haber.

Stüdyo, Pixar’ın yeni animasyonu"Soul"un kasım sonundaki vizyon tarihini korudu ve gelişmelere bakılırsa bu sürpriz bir karar olarak nitelendirildi. "Shang Chi and the Legend of the Ten Rings" ve "Eternals" gibi diğer Marvel sürümleri 2021'de daha geç yayınlanacak. Disney'in vizyon tarihleri değişiyor ve analistler tarafında bu yıl gişe gelirlerinin tarihin en düşük seviyeye ulaşacağı garanti ediliyor. Aynı rapora göre, pandemi nedeniyle yurt içi brüt hasılatlar % 70 - % 80 arasında azalacak.

DEATH ON NILE, YIL SONUNDA GÖSTERİMDE OLACAK

2017’nin gişe rekorları kıran “Murder on the Orient Express” filminin devamı niteliğindeki “Death on the Nile”, 23 Ekim'de planladığı galasını 18 Aralık 2020'de yapacak. Agatha Christie’nin romanından uyarlanan ve bir cinayet gizemi olan "Death on the Nile", salgın sırasında kapalı alanlara dönmekte tereddütlü olabilecek bir demografi olan eski sinemaseverlere daha çok hitap ediyor.