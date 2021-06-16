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Blackpink grubunun hikayesini anlatan film, Ağustos ayında 100’den fazla ülkede sinemalarda olacak

16.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli K-Pop grubu Blackpink’ten sevenlerini mutlu eden bir haber geldi. Grubun menajeri beşinci yıl dönümünü kutlamak için Ağustos ayında ‘Blackpink:The Movie’ filminin yayınlanacağını duyurdu.

Blackpink grubunun hikayesini anlatan film, Ağustos ayında 100’den fazla ülkede sinemalarda olacak

Blackpink üyeleri, Ağustos ayında ‘Blackpink: The Movie’ belgesel filmi ile beyaz perdede ilk kez sahneye çıkacaklar. Film, Güney Kore başta olmak üzere dünya genelinde 100’den fazla ülkede belirlenen aralıklarla gösterime girecek.

kapak blackpink

Blackpink: The Movie, K-Pop grubunun dört üyesi olan Lise, Jennie, Rose ve Jisoo’nun dünya çapında üne kavuşma serüvenlerini anlatacak. Grubun kuruluşunun beşinci yılını konu alan film, önceki dönemlere ait performanslar ve röportajlardan da kesitler sunacak.

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