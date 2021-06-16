Blackpink grubunun hikayesini anlatan film, Ağustos ayında 100’den fazla ülkede sinemalarda olacak

Blackpink üyeleri, Ağustos ayında ‘Blackpink: The Movie’ belgesel filmi ile beyaz perdede ilk kez sahneye çıkacaklar. Film, Güney Kore başta olmak üzere dünya genelinde 100’den fazla ülkede belirlenen aralıklarla gösterime girecek.

Blackpink: The Movie, K-Pop grubunun dört üyesi olan Lise, Jennie, Rose ve Jisoo’nun dünya çapında üne kavuşma serüvenlerini anlatacak. Grubun kuruluşunun beşinci yılını konu alan film, önceki dönemlere ait performanslar ve röportajlardan da kesitler sunacak.



