Blinded by the Light’tan ilk fragman

Bend It Like Beckham ile adını Dünya çapında duyurmayı başaran Kenyalı yönetmen Gurinder Chadha‘nın yeni filmi Blinded by the Light’da New Jersey’li bir müzisyenin okyanusun diğer tarafında yaşayan Pakistan asıllı bir gence ve onun arkadaş grubuna nasıl yön verebileceğini(haliyle müziğin evrensel gücünü) hoş bir dille anlatan film, aynı zamanda başrolü üstlenen gencin ve etrafındakiler kimlik arayışlarına ve kendi yöntemler ile ırkçılıkla nasıl baş ettiklerini beyazperdeye taşıyacak.

Başrolde Viveik Kalra‘nın olduğu filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimlerden bazıları ise; Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell Williams, Aaron Phagura, Hayley Atwell, Dean-Charles Chapman ve Hayley Atwell.

Yönetmen Chadha’nın önderliğinde oluşan filmin senaryosunu ise daha önce de Kenyalı yönetmen ile birçok filmde birlikte çalıştığı Paul Mayeda Berges ve Sarfraz Mazoor’ın kaleme aldığı film, 30 Ağustos’ta vizyona girecek.