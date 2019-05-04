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Blinded by the Light’tan ilk fragman

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 04.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

Sundance Film Festivali’nde yaptığı Dünya prömiyeri ile olumlu eleştiriler alan, 80ler İngiltere’sinde yaşayan bir grup gencin Bruce Springsteen şarkılarını kendilerine önder seçerek hayatı öğrenme çabalarını konu alan Blinded by the Light filmine ait ilk fragman yayınlandı.

Blinded by the Light’tan ilk fragman

Bend It Like Beckham ile adını Dünya çapında duyurmayı başaran Kenyalı yönetmen Gurinder Chadha‘nın yeni filmi Blinded by the Light’da New Jersey’li bir müzisyenin okyanusun diğer tarafında yaşayan Pakistan asıllı bir gence ve onun arkadaş grubuna nasıl yön verebileceğini(haliyle müziğin evrensel gücünü) hoş bir dille anlatan film, aynı zamanda başrolü üstlenen gencin ve etrafındakiler kimlik arayışlarına ve kendi yöntemler ile ırkçılıkla nasıl baş ettiklerini beyazperdeye taşıyacak.

Başrolde Viveik Kalra‘nın olduğu filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimlerden bazıları ise; Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell Williams, Aaron Phagura, Hayley Atwell, Dean-Charles Chapman ve Hayley Atwell.

Yönetmen Chadha’nın önderliğinde oluşan filmin senaryosunu ise daha önce de Kenyalı yönetmen ile birçok filmde birlikte çalıştığı Paul Mayeda Berges ve Sarfraz Mazoor’ın kaleme aldığı film, 30 Ağustos’ta vizyona girecek.

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