BMW yalanladı, Audi "fırsatlara açığız" dedi! Otomobil dünyasında kartlar yeniden mi dağıtılıyor?

Almanya'nın otomobil haber kuruluşlarından Automobilwoche dün yaptığı haberde kaynaklarını açıklamadan iki otomobil üreticisinin İngiliz McLaren Automative'i satın almakla ilgilendiklerini yazmıştı.

Automobilwoche'nin haberinde Audi'nin şirketin Formula 1 birimini almakla da ilgilendiği bilgisi yer almıştı.

BMW VE AUDI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BMW'den Reuters'a yapılan açıklamada söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Audi ise farklı işbirliği fırsatlarının değerlendirildiğini açıklarken McLaren ile ilgili net bir ifadede bulunulmadı.

(Reuters)

