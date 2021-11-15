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  4. BMW yalanladı, Audi "fırsatlara açığız" dedi! Otomobil dünyasında kartlar yeniden mi dağıtılıyor?

BMW yalanladı, Audi "fırsatlara açığız" dedi! Otomobil dünyasında kartlar yeniden mi dağıtılıyor?

15.11.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW, Automobilwoche'de yer alan McLaren Automotive'i almakla ilgilendikleri haberini yalanlarken, Volkswagen'in sahibi olduğu Audi, firma adı vermeden işbirliği fırsatlarına açık olduklarını açıkladı.

BMW yalanladı, Audi "fırsatlara açığız" dedi! Otomobil dünyasında kartlar yeniden mi dağıtılıyor?

Almanya'nın otomobil haber kuruluşlarından Automobilwoche dün yaptığı haberde kaynaklarını açıklamadan iki otomobil üreticisinin İngiliz McLaren Automative'i satın almakla ilgilendiklerini yazmıştı.

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Automobilwoche'nin haberinde Audi'nin şirketin Formula 1 birimini almakla da ilgilendiği bilgisi yer almıştı.

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BMW VE AUDI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BMW'den Reuters'a yapılan açıklamada söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Audi ise farklı işbirliği fırsatlarının değerlendirildiğini açıklarken McLaren ile ilgili net bir ifadede bulunulmadı.

(Reuters)

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Audi BMW
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