Bodo/Glimt maçı sonrası Beşiktaş'a ağır eleştiri! "Dilim varmıyor ama kimya bozulmuş!", "Bu futboldan utanmalılar!"

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Bodo/Glimt ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah - beyazlıların karşılaşma boyunca ortaya koyduğu performans, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Beşiktaşlı futbolseverler, takımlarına sosyal medyadan tepki göstermişti.

Spor yazarları da Beşiktaş'ın Bodo/Glimt karşısında oynadığı futbolu köşelerinde değerlendirdi. Yazarlar; siyah - beyazlıların performansını olumsuz olarak eleştirirken, sorumlu olarak da yönetimi gösterdi.

İşte spor yazarlarının yorumları;

"DİLİM VARMIYOR AMA..."

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Anlaşılan o ki Lugano maçının yarattığı şok, henüz atlatılmamış. Sadece skor tabelasında yazılan puan kaybının dışında bir de kimlik kaybı var sanki. O Lugano maçı Beşiktaş’ın moralini bozmakla kalmamış.. Özgüven kaybının da ötesine taşmış... Dilim varmıyor ama söyleyeceğim: Beşiktaş’ın kimyası da bozulmuş. Beşiktaş’ın dünkü oyunu futbolseverler için çok sıkıntılı tablolarla doluydu. Çok kolay top kaybettiler. Üç pası tamamlayamadılar. En dramatik olanı da Beşiktaş savunma dörtlüsünün atletik Norveç ekibinin peşinde sürekli açık vererek koşmasıydı. Nafile koşulardı bunlar. Bu savunmacıların ayarı bozulunca Mert’in de dağıldığını gördük. Siyah-beyazlılar için dünkü maç puan kaybının, oynayamamanın ötesinde müthiş bir değer kaybıdır. Beşiktaş için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bahar, gelecek sezona kaldı."

"BAŞ SORUMLU ÇEBİ!"

FATİH DOĞAN/SABAH: "Beşiktaş dün -3 derecede donmadı tam aksine eridi bitti. Lakin Sayın Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık umutları hala bitmedi! Kimse kusura bakmasın? Ne Burak Yılmaz'ı eleştiririm, ne de bu vasat oyuncuları… Bu işin baş sorumlusu verdiği, veremediği ya da geç verdiği kararlarla Başkan Ahmet Nur Çebi… Sadece "Ama paraları zamanında ödüyoruz" yaklaşımıyla bu işlerin yürümeyeceği görüldü. Dün adaylık umutları da bizce son buldu. Beşiktaş'ın yeni bir anlayışa, vizyona ve yeni bir başlangıca ihtiyacı var."

"ADAYLIĞI AKLINDAN BİLE GEÇİRMEMELİ"

CEM DİZDAR/FANATİK: "Her anlamda darmadağın olmuş durumda Beşiktaş. Ne yaptığını ne yapacağını bilemez halde. Bence süreç ve özellikle bu maç Ahmet Nur Çebi’nin başkanlık adaylığını aklından dahi geçirmemesi için yeterli olmalı! Bu işten en zararsız sıyrılmış görünen ise gelinen noktanın tek başına değil ama sorumlularından Şenol Güneş oldu. Bakalım gelecek herkes için neler getirecek?"

"BU FUTBOLDAN UTANMALILAR"

OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Beşiktaşlı oyuncular maça çıkmayı unutmuş gibiydi. Beşiktaş, Brugge maçında kötüydü, Lugano karşısında ise 10 kişi kaldıktan sonra 3 puanı verdi ama bunların arasında en kötü sınavı dün gece verdi. Ne ofansta ne defansta takımın ne oynadığı belli değildi. Beşiktaşlı oyuncular oynadıkları futboldan utanmalıdır. Siyah-Beyazlı camianın seçime kadar kötü gidişi sürdürecek gibi duruyor. 17 Aralık'a kadar Avrupa'ya da veda edilir. Beşiktaş'ın devam edebilmesi için 3'te 3 yapması lazım fikstür avantajı da var fakat bu mental çöküntüyle imkansız gibi görünüyor."

"FUTBOL AKLI SUNİ"

ALİ ECE/FANATİK: "Şimdi zemin suniydi vs çeşitli bahaneler üretilir kesin. Ben bu yenilgiye gerçekten çok üzülen birisi olarak acı gerçeği söylemek zorundayım. Zeminden daha suni olan maalesef Beşiktaş’ın futboluydu çünkü Beşiktaş’ın kadrosu suni, bu kadroyu kuran futbol aklı suni."

"AVRUPA DEFTERİ KAPANDI DİYEBİLİRİZ"

TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Öyle bir sığ bir kadro kuruldu ki, Gedson sakatlanırsa yeri dolmuyor, Aboubakar'a bir şey olsa yandı gülüm keten helva… Mert ona keza… Kulübe hiçbir şekilde sahayı desteklemiyor, rekabet yaratamıyor. Hal böyle olunca elin köy takımı Bodo'ya yenilirsin. Kısa ve net söylemek gerekirse, Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı'dır bu tablonun ressamları. Lige zaten havlu atılmıştı, artık Avrupa defteri de kapandı diyebiliriz. Matematiksel hesap değil bu, görünen köyün tarifi… Koca Beşiktaş daha ekim ayında hedefsiz kaldı! Kim, bunu, nasıl açıklayacak! Kim, hangi projeyle nasıl ümit verecek koca camiaya?"

"HİÇ HOŞ OLMADI, ÇOK TEHLİKELİ"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Takım, oyunun içerisinde bir yerde hamle yapar, reaksiyon gösterir diye bekledik ama tüm maç boyunca bunu görme imkânı olmadı. Rakibin her yaptığını kabul eden bir anlayışı Beşiktaş'ta ilk defa görüyoruz. Mağlubiyetler alınır, maçlar kaybedilir ama bir yerde mücadeleyi ve takım olarak bazı kaliteleri ortaya koymak gerekir. Ligde devam eden ciddi kırılmaların aynı şekilde Avrupa'da sürmüş olması çok üzücü. En azından toparlanma adına burayı bir şans olarak görüp yoluna devam etme isteğinden yoksun bir takım izlemek hiç hoş olmadı. Beşiktaş'ta oyuncular görüntü olarak ordaydılar ama ruhlar ve kafalar sezonu bitirmiş gibi görünüyor. Bu, Beşiktaş adına çok tehlikeli bir durum."





