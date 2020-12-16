Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne geldi. Saldırgan Kenan K.’nin, 15 senedir belediye personeli olduğu, daha önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü’nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne alındığı öğrenildi. Yanında bıçakla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne geldiği ifade edilen şüpheli, burada Başkan Yardımcısı Önder Batmaz’a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

Müdürlükte bulunan belediye personelleri de araya girince arbede yaşandı. Arbedede 3 kişi yaralanırken müdürlükten çıkan şüpheli, motosikleti ile bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre elindeki bıçağı araziye atan Kenan K., bir süre sonra tekrar müdürlüğe döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AHMET ARAS: BU CANA KASIT SALDIRISIDIR

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: