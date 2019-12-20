MAGAZİN

Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Neco isyan etti: "Bu trajik bir durumdur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 02:42 | Son Güncelleme

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Neco, ilçede yaşanan elektrik, su ve internet kesintilerine tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri birlikte yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması için basın açıklaması yapan Neco, "Bu trajik bir durumdur. 4 gündür su yok" dedi.

Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Neco isyan etti: "Bu trajik bir durumdur"

Neco ismiyle bilinen ünlü şarkıcı Nejat Özyılmazel (72), Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen menfez çalışmaları sırasında sık sık yaşanan su, elektrik ve internet kesintilerine tepki gösterdi. Basın mensuplarına açıklama yapan Neco, "Son 1 aydır, 2 günde bir elektrik kesiliyor. Su, elektrik ve internet hizmetini vermezseniz yapılan hizmetler unutulur. 4 gündür su yok" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK, SU VE İNTERNET KESİLİYOR"

Bodrum Belediyesi ile MUSKİ Genel Müdürlüğü'nce Bodrum'un Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şiddetli yağmurlarda yaşanan sel felaketinin önüne geçilmek için menfez çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 hafta önce ilk kazma vurulan ve 2 ay sürmesi beklenen çalışmalarda çok sayıda ev ile iş yerlerinde su, elektrik ve internet kesintileri yaşanmaya başladı.

NECO

Bitez'de yaşamını sürdüren Neco, mahalle sakinleri ve iş yeri sahipleri birlikte yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması için basın açıklaması yaptı. Neco, İstanbul'da 1995 yılında belediye meclis üyeliği yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Burada yapılan işlerin nereye vardığı ya da varacağını bilemediğimiz bir ortam yaşıyoruz. Aileler çocukları ile sokağın kenarında oturup su ve elektriğin gelmesini bekliyor. Bu trajik bir durumdur. Belediyelerin ilk yapması gereken insanları mutlu etmektir. Aksi durumda sıkıntılar ve ihtiyaçlar giderilmezse insanlar tepki gösterir. Burada bir inşaat başlattılar. 30-35 yıl sonra çalışma başlatanları tebrik ederim. Ancak bunu çok iyi planlamayla yapmaları gerekirdi. Su, elektrik ve internet hizmetini vermezseniz yapılan hizmetler unutulur. 4 gündür su yok. Bodrum Belediyesi'nden cep telefonlarına gelen son mesajda 20 Aralık tarihi gecesinden sonra su verileceği yazıyor. Son 1 aydır, 2 günde bir elektrik kesiliyor. Yazın 1,5 milyon olan nüfusta trafolar patlamıyor da şimdi mi patlıyor? Resmi kişiler her şeyden önce dürüst olmalı, doğru söylemeliler. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermelilerdir. Belediyecilik bunu gerektirir."

NECO3

MAHALLE SAKİNLERİ DE TEPKİLİ

Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü ise "Yağmurlu havalarda esnafımız ve halkımız su baskınlarına maruz kalıyordu. Burayı ana yol olarak kullandığımız için geçişlerde problem yaşıyorduk. Bunun çözülebilmesi için halkımızın talebiyle menfez çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında ana boru hatlarının çok eski olması nedeniyle patlamalar oluyor. Bundan dolayı su kesintileri yaşanıyor. Yetkililerin en kısa sürede sıkıntıları gidereceklerine inanıyorum. Gereken birimlere dilekçelerimizi verdik. Olumlu dönüş yaptılar" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Meryem Kanber, "Menfez çalışması nedeniyle çocuğumu okula götürürken 5 dakikalık yolu yarım saatte gidebiliyorum. Herkes o yolu kullandığı için kaos yaşanıyor. Elektriğimiz sürekli kesiliyor ve 4 günden bu yana susuzuz. Burasının 4-5 ayda zor bitirileceğini düşünüyorum. Tek kepçe çalışıyor. Saat 17.00'ye geldiği zaman mesai bitiyor. Çok yavaş ilerliyorlar" dedi.

Aynı mahallede lokanta işletmecisi Mustafa Ceylan ve gemi kaptanı İrfan Çelik de menfez çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracakMasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak
MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Neco Bodrum Nejat Özyılmazel

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Meyhanede dansöz oynattı!

Meyhanede dansöz oynattı!

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'ye Tuana, Ederlezi şarkısı ile damga vuracak! MasterChef yarışmasında herkesi büyülemişti!

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef finalistleri kimler?

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarışacak! MasterChef'te eleme adayları kimler?

MasterChef'te O Ses Türkiye sürprizi!

Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynattı! 'Bekarlığa veda'

Meyhanede dansöz oynattı!

Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı

Ölmeden önce son sözleri... Gözyaşları içinde uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.