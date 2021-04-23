Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı sessizliğini bozdu

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı manzaralı yalısından paylaşım yaparak takipçilerini evde kalmaları için çağrıda bulundu. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve binlerce kişinin tepkisini çekti.

EVİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sabancı manzarasının fotoğrafını yayınladığı paylaşımda "Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam. Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden. Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede tepki çekmişti.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı manzaralı yalısından paylaşım yaparak takipçilerini evde kalmaları için çağrıda bulundu. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve binlerce kişinin tepkisini çekti.EVİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİSabancı manzarasının fotoğrafını yayınladığı paylaşımda "Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam. Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden. Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede tepki çekmişti.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Tepki çeken paylaşımın ardından Tuba Kalçık'a konuşan Arzu Sabancı, daha önce kendisinin de hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü açıklayarak, insanların ateşler içinde hastane odasında 1 saati yaşasalardı, 365 gün evde kalmaya razı olacaklarını, kendisinin iyi niyetle çağrıda bulunduğunu söyledi.



