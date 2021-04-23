MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı sessizliğini bozdu

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı sessizliğini bozdu

23.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yaptığı için eleştirilerin merkezi haline gelen Arzu Sabancı'dan açıklama geldi. Kendisinin de koronavirüsü hastanede ağır bir şekilde atlattığını söyleyen Arzu Sabancı, "İnsanlar ateşler içinde hastane odasında 1 saati yaşasalar, 365 gün evde kalmaya razı olurlar" dedi.

Boğaz manzaralı yalısından 'Evde kal' çağrısı yapan Arzu Sabancı sessizliğini bozdu

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı manzaralı yalısından paylaşım yaparak takipçilerini evde kalmaları için çağrıda bulundu. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve binlerce kişinin tepkisini çekti.

Hacı Sabancı'nın paylaşımı olay oldu: Sakin ol şampiyon evdeyimHacı Sabancı'nın paylaşımı olay oldu: Sakin ol şampiyon evdeyim

EVİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sabancı manzarasının fotoğrafını yayınladığı paylaşımda "Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam. Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden. Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede tepki çekmişti.

bogaz-manzarali-yalisindan-evde-kal-cagrisi-14085208_7073_m

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı manzaralı yalısından paylaşım yaparak takipçilerini evde kalmaları için çağrıda bulundu. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve binlerce kişinin tepkisini çekti.EVİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİSabancı manzarasının fotoğrafını yayınladığı paylaşımda "Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var. Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam. Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz. Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden. Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede tepki çekmişti.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Tepki çeken paylaşımın ardından Tuba Kalçık'a konuşan Arzu Sabancı, daha önce kendisinin de hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü açıklayarak, insanların ateşler içinde hastane odasında 1 saati yaşasalardı, 365 gün evde kalmaya razı olacaklarını, kendisinin iyi niyetle çağrıda bulunduğunu söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlara takıldı! İki milyonda bir görülüyorAğlara takıldı! İki milyonda bir görülüyor
Dünya gününü çıplak pozla kutladıDünya gününü çıplak pozla kutladı
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağdı!

Galata Köprüsü'nde dehşet! Ayaklarından tutup denize itti

Galata Köprüsü'nde dehşet! Ayaklarından tutup denize itti

Vahşet! Parçalanmış halde bulundular

Vahşet! Parçalanmış halde bulundular

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.