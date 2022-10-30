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  4. Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi! Özcan Alper ödülünü ithaf etti, oyuncu Burak Haktanır tepki gösterdi! Mehmet Ali Çelebi de sessiz kalmadı

Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi! Özcan Alper ödülünü ithaf etti, oyuncu Burak Haktanır tepki gösterdi! Mehmet Ali Çelebi de sessiz kalmadı

30.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Özcan Alper, ödülünü terör propagandasından tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf edince ortalık gerildi. Oyuncu Burak Haktanır, Alper'e tepki gösterirken, o anlarda tansiyon yükseldi. Yaşanan olaya bir tepki de milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den geldi. Çelebi yaptığı paylaşımda "Burak Haktanır’a helal olsun! Alkışlayanlara yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen ‘Boğaziçi Film Festivali’, 28 Ekim Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenle sona erdi. Törende ‘Karanlık Gece’ filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü kazanan Özcan Alper, ödülünü terör propagandasından tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti.

YÖNETMEN ÖZCAN ALPER: BU ÖDÜLÜ ONA İTHAF EDİYORUM

Alper ödülünü alırken yaptığı konuşmada "Bu kurumlar aslında çok değerli. Hep barış olsun diyen asla savaş olsun demeyen bir kadın Şebnem Korur Fincancı biliyorsunuz, yine sadece barış dediği için bir linç kampanyasına maruz kaldı. Umarım son olur. Umarım bir an önce cezaevinden çıkar. Bu ödülü ona ithaf ediyorum." dedi.

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OYUNCU BURAK HAKTANIR'DAN TEPKİ

Alper'in sözleri sonrası salondan alkışlar yükselirken, törende bulunan oyuncu Burak Haktanır'dan tepki geldi.

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Haktanır, "O kadın TSK'ya iftira attı. Duyulmuyor mu daha kaç defa söyleyeceğim. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor." diye bağırdı.

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Bu kez de Haktanır'ın sözleri salonda alkışlanarak destek gördü.

SELCEN ERGÜN DE KATILDI

Daha sonra sahneye çıkan Selcen Ergün, Haktanır'ı kürsüden "eril dil" kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

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MEHMET ALİ ÇELEBİ: ALKIŞLAYANLARA YAZIKLAR OLSUN

Yaşananlar sosyal medyada gündem yaratırken, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Burak Haktanır'ı destekleyen Çelebi, "Burak Haktanır’a helal olsun! Alkışlayanlara yazıklar olsun!" ifadelerine yer verdi.

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Mehmet Ali Çelebi özcan alper şebnem korur fincancı

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