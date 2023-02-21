Bolu Belediye Meclisi karıştı! AK Partili meclis üyesi Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı

Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağanüstü toplantısı sırasında ortalık karıştı. Bolu Belediye Meclisi'nde depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Toplantının son bölümlerinde Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı. Oylama sırasında yaşanan gerginlik sırasında arka sıralarda oturan AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan'a su dolu pet şişeleri fırlattı. Şu şişesi Özcan’ın yanından geçti.

ÇINAR'A ENGEL OLDULAR

Zabıta memurları kürsünün önünde önlem aldı. Hacer Çınar, "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam" derken, Tanju Özcan, "Bana ahlaksız diyemezsin" dedi.



Öfkesi dinmeyen Hacer Çınar, "Pisliksin sen" derken, Özcan, "Hacer Hanım bu laflar sana çok yakışıyor" diyerek karşılık verdi. Hacer Çınar salondan çıktığı sırada kürsüye doğru yönelerek kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı başkana atmaya çalıştı. Kürsünün önünde bulunanlar Çınar’a engel oldu.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Özcan yaşanan duruma tepki gösterdi.

Olayın görüntülerini Twitter'dan paylaşan Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Gerçeğin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. İşte AKP’li Hacer Çınar. Disipline gitmem, partiden ihraç olmama sebep provokatör… İşte gerçek yüzü, hakaret ve küfürleri bu sefer kayda geçti. Ayrıca Depremzedeler için olağanüstü toplanan mecliste HAYIR oyu veren AKP'li üyeleri kınıyorum."

Gerçeğin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.İşte AKP’li Hacer Çınar. Disipline gitmem,partiden ihraç olmama sebep provakör… İşte gerçek yüzü.hakaret ve küfürleri bu sefer kayda geçti. Ayrıca Depremzedeler için olağanüstü toplanan mecliste HAYIR oyu veren AKPli üyeleri kınıyorum. pic.twitter.com/U0AKfuAc32 February 21, 2023

HACER ÇINAR'A YÖNELİK SÖZLERİ SEBEBİYLE PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar’a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" demişti.

Bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, 1 yıl geçici süreyle çıkarma cezası almıştı. Tanju Özcan, Hacer Çınar'ın kendisine yönelik açtığı 'hakaret' davasından da Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla beraat etmişti. (DHA)



