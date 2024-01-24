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Bomba aşk iddiası! Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.01.2024 16:37 | Son Güncelleme:
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Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Defne Samyeli iddialara göre eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Bomba aşk iddiası! Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın arkadaşıyla birlikte...

Hem iddialı paylaşımları hem yıllara meydan okuyan fiziği hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli hakkında aşk iddiası gündeme geldi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım ile aşk yaşıyor.

İş insanı ve yapımcı Muzaffer Yıldırım, Nişantaşı'nda sahibi olduğu otelde Defne Samyeli ile çıkarken görüldü.

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Yıldırım, bir dönem birlikte iş yaptığı komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya ile birlikte olmasıyla da hatırlanıyor. İki dostun bu yüzden arasının açıldığını da iddia ediliyordu.

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