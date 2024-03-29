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Bomba iddia... Farah Zeynep Abdullah Kızıl Goncalar'a mı dahil oluyor?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 10:53
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim hakkında bu defa bomba bir iddia ortaya atıldı. Farah Zeynep Abdullah'ın Kızıl Goncalar dizisine dahil olacağı söylentileri sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu iddialara yanıt verdi.

Bomba iddia... Farah Zeynep Abdullah Kızıl Goncalar'a mı dahil oluyor?

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş ve buradaki tarzı ile herkesi şaşırtmıştı.

Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah hakkında bu defa yeni bir iddia ortaya atıldı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAJ

Geçtiğimiz gün sosyal medyada Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine yeni bir oyuncu transferi konuşuluyordu. Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı diziye Farah Zeynep Abdullah'ın dahil olacağı söylentileri sosyal medyayı salladı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Farah Zeynep Abdullah hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Ünlü oyuncu 'Farah Zeynep Abdullah Kızıl Goncalar'da' haberini alıntılayarak 'Hayır' yazdı.

farah zeynep

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