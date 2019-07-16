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Bomba iddia: Lady Gaga ve Bradley Cooper birlikte yaşamaya başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

A Star is Born filminde rol aldıktan sonra yakınlaşan Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi. Bradley Cooper'ın Irina Shayk Lady Gaga'dan dolayı ayrıldığı konuşuluyordu.

Bomba iddia: Lady Gaga ve Bradley Cooper birlikte yaşamaya başladı

Yaklaşık iki yıl önce A Star is Born filmi için için bir araya gelen ve film gösterime girdikten sonra yakınlaşan Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın şimdilerde birlikte yaşadığı öne sürüldü.

Birlikteliğin gündemi meşgul ettiği ilk aylarda Gaga nişanlısıyla ayrılmış, ardından ise Cooper Irina Shayk ile ilişkisini noktalamıştı.

NELER YAŞANDI?

  1. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddia edilmişti.

Hatta Oscar töreninin ardından Los Angeles’ta otomobillerinde görüntülenen ikilinin asık suratlı halleri de ‘Lady Gaga gerginliği’ olarak yorumlanmıştı.

Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasına Irina Shayk ne dedi?Lady Gaga ile Bradley Cooper yakınlaşmasına Irina Shayk ne dedi?
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Lady Gaga ve Bradley Cooper Bradley Cooper lady gaga

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