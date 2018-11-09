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Bomba iddia! Sıla, Ziynet Sali'nin kolunu kırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü söyleyerek şikayetçi olan Sıla Gençoğlu'nun, Nişantaşı'nda bir otelde şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.

Sevgilisi tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu'nun, Ahmet Kural ile ayrı oldukları dönemde şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.

BİR OTELDE DARP EDİP KOLUNU KIRDI

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği iddia edildi. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen iddiaya göre Gençoğlu, Nişantaşı'nda bir otelde Ziynet Sali'nin kolunu kırdı. Sali'nin kırık koluyla golf oynadığı bir görüntüsünün yayınlanması da bu iddiayı destekledi.

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KAVGANIN SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Ziynet Sali, Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulamasına sebep olarak gösterilmişti. Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali, Muhabirlerin "Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?" sorusuna "Saçmalayın" diyerek sert bir dille cevap vermişti.

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sıla ziynet sali ahmet kural darp kolunu kırdı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu sıla hiç güvenilir bir tip değil
Dün akşam Habertürk deki programda Tuğba Ekincinin isminin altına sanatçı yazmışlar ne güldüm ama.. :)))) ya bunların alayı şaklaban.. gerçek sanatçılara ciddi hakaret..malesefki sadece bu sektörde değil tüm sektörlerde işler içler acısı..
nasil iliskiler bunlar nasil insanlar anlamak mumkun diil halka cocuklara genclere ornek olucaklarina yaptiklarina bakin ruhlari hasta demekki
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