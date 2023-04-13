Bomboş otobüste yanındaki koltuğa oturmak isteyen adama böyle tepki gösterdi.... O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

TikTok’ta paylaşılan görüntülerde bir halk otobüsünde çevredeki koltukların boş olmasına rağmen yalnız başına oturan bir kadının yanına oturmaya çalışan bir erkek yolcu gündem yarattı. İsmi açıklanmayan kadın yolcu yanına oturmaya çalışan adama sert bir şekilde tepki göstererek bir sürü boş yere olduğunu ve başka bir yere geçmesini söyledi. Erkek yolcu ise kadının yanında oturma konusunda ısrar edince ikili arasındaki ipler gerildi.

SÜRÜCÜ DEVREYE GİRDİ

Otobüsün içindeki seslerin yükselmesi üzerine duruma müdahale eden otobüs şoförü erkek yolcuyu araçtan indirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadını haklı bulurken bazıları ise erkek yolcunun araçtan indirilmemesi gerektiğini savundu.