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  4. Bomboş otobüste yanındaki koltuğa oturmak isteyen adama böyle tepki gösterdi.... O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

Bomboş otobüste yanındaki koltuğa oturmak isteyen adama böyle tepki gösterdi.... O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

13.04.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta paylaşılan bir otobüs içi kamera görüntüleri 7 milyon izlenmeye ulaştı. Bomboş otobüste yanına oturmak isteyen adama tepki gösteren kadına ait görüntüler kısa sürede takdir topladı. İkili arasındaki tartışma otobüsün sürücüsü dahil olarak erkek yolcuyu araçtan indirene kadar devam etti.

Bomboş otobüste yanındaki koltuğa oturmak isteyen adama böyle tepki gösterdi.... O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

TikTok’ta paylaşılan görüntülerde bir halk otobüsünde çevredeki koltukların boş olmasına rağmen yalnız başına oturan bir kadının yanına oturmaya çalışan bir erkek yolcu gündem yarattı. İsmi açıklanmayan kadın yolcu yanına oturmaya çalışan adama sert bir şekilde tepki göstererek bir sürü boş yere olduğunu ve başka bir yere geçmesini söyledi. Erkek yolcu ise kadının yanında oturma konusunda ısrar edince ikili arasındaki ipler gerildi.

SÜRÜCÜ DEVREYE GİRDİ

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Otobüsün içindeki seslerin yükselmesi üzerine duruma müdahale eden otobüs şoförü erkek yolcuyu araçtan indirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadını haklı bulurken bazıları ise erkek yolcunun araçtan indirilmemesi gerektiğini savundu.

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