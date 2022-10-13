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Bonzaiden kurtulduk sırada bu zehir var! Uzmanlar uyardı: 'Önlem alınmazsa sokakta zombiler dolaşır'

13.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce bonzai adı verilen uyuşturucu madde on binlerce gencin hayatını zehir etmişti. Ailesi dağılan, hayatını kaybeden, sosyal hayatı biten gençlerden sonra ilçelerde gösteriler düzenlendi ve bonzai kullanımı minimuma indirildi. Şimdi de zehirler arasında metamfetamin çok yaygın. Annesini öldüren Ali S. de met etkisiyle cinayeti işlemişti.

Geçtiğimiz ay Bağcılar'da öz annesinin kafasını keserek balkondan atan uyuşturucu bağımlısı Ali S. tutuklanmıştı! Uzun yıllar boyunca uyuşturucu bağımlısı olan ve daha önce de sabıkası olan Ali S.'nin ardından 'met' zehri yeniden gündem oldu. Uzman isim yetkilileri uyarırken, metamfetamin kullanım hızının giderek arttığını ifade etti.

Bağcılar'da Ali S.'nin işlediği cinayet sonrası uyuşturucu zehir kullanımı yeniden gündem oldu. UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, met kullanımıyla ilgili tedbirler uygulanmazsa benzer olayların yeniden yaşanabileceğini ifade etti. Erbil, 'Eğer önlem alınmazsa met kullanımı daha da artarsa sokaklarda dolaşan zombileri görmeye başlarız' dedi.

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Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

"İsimlerini saymak istemiyorum ama 'zehirli maddeler' olarak söyleyeyim; uyuşturucu madde kullanan kardeşlerimin düne kadar hemen hemen hepsi birbirinden çok tehlikeliydi ama bu 'met' denilen illet bütün Türkiye'ye hızla yayıldı. Gerçekten en büyük sıkıntımız beyindeki hücrelere zarar veriyor. Beyindeki hücrelerde maalesef belli bir bölümü sadece başlangıçta eğer akıl ve ruh hastalığı hastanesinde önleme boyutunda hemen müdahale ederlerse beyine elektroşok verilerek uyutuluyor ve belirli bir bölümün yenilenmesi sağlanıyor ama belli bir süreden sonra maalesef kesinlikle bunlar yenilenmiyor, yaşayan bir ölü gibi ne yaptığını bilmiyor.

Bunu kendi evlatlarımızda da yaşadık. İnanın ben kendi evladımı bile tanıyamadım. Geçen haftalarda biliyorsunuz vahim bir olay oldu. Uzun yıllar bir bağımlılığın sonucu bu. Bunun önüne geçmezsek inanın korku filmlerindeki zombilerden hiç fark kalmayacak. Büyük şehirlerde zaten bunlar başladı" dedi.

MET KULLANANLAR ARASINDA SADECE GENÇLER YOK

Erbil, diğer uyuşturucuların aksine metin sadece gençler arasında yaygın olmadığını yetişkin bireylerin de çok sık kullandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada 'Uyuşturucu satıcıların ayaklarını kırın, gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyin' demişti.

Harvard Dergisi, metamfetaminin zararlını şöyle açıklıyor;

  • Yaygın psikiyatrik belirtiler arasında uykusuzluk, sinirlilik ve saldırgan davranışlar yer alıyor. Ayrıca entelektüel eksikliklere, kaygıya ve depresyona yol açıyor.
  • Kronik kullanıcılar günlük sorunlarla baş edemez hale gelir.
  • Halisünasyonlar görme şeklinde psikotik belirtiler geliştirme riski yüksek olmakla birlikte uyarıcı etki geçtiğinde umutsuzluk ve intihar düşüncesi ortaya çıkabiliyor.
  • Bazen kasılmalara da neden olan metamfetamin, beyindeki kan damarlarına zarar vererek felçlere neden olabiliyor.
  • Ayrıca yüksek ateş veya dolaşım sisteminin çökmesi ölüme neden olabiliyor.
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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu bonzai metamfetamin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Arkadaşlar bu metamfetamini bilmeyenlere anlatayım onu içen adam eyer bünye uyuşturucuya alışkın deyilse bünyesi sağlamsa düşüp bayılır. ve siz öldü sanarsınız ama 2 gün sonra gözlerini açabilir..eyer bünye uyuşturucuya alışkın ise kişi içtikten sonra ayakta ise AKIL HASTANESİNDEKİ EN SALDIRGANDAN BİLE EN AZ 10 MİSLİ DAHA SALDIRGAN tıpkı geçenlerde annesinin boğazını kesen gibi..bırakın anneyi 5 yaşındaki çocuğun ağlamasına bile kızsa onun bile acımadan boğazını keser..veya kaldırır camdan aşşağı atabilir..birkereden bişey olmaz demeyin uyuşturucudan uzak duruntıpOLUR..HERKESE ZARAR VE
Çözüm basit avrupada içici olanlara devlet kimlik veriyor hergün gidip hint keneviri istikakını alıp içiyor bu şekilde diğer merdiven altı uyuşturucu peşinden gitmiyor keşler hem kenevirin zararı az ve hatta faydası dahi olduğu bilinen bir gerçek, hemde kenevir içenlerde saldırganlık ve çevrye zarar hadisesi görülmemektedir.Devlet Amatem lerde ileri düzey uyuşturucu ile mücadele ediyor.
hiç kullanmadım kendi adıma konuşuyorum ben Türkiyenin hep tren garı altında bulunan mahallelerde büyüdüm hemen hemen tüm uyuşturucu içen bireyler gördüm kenevir bundan 15 20 yıl evvel halk arasında ismini duyunca tepki gören bir uyuşturucuydu ben hiç birini tasvip etmiyorum ama şu anda en mahsumu esrar olmuş içen en kişi bir kenarda en fazla bayılıyor sadece kendine zarar veriyor,adamın takati kalmıyor başka birine zarar vermeye ama bu kimyasalları içinler milletin ocağına ateş düşürüyor.uyuşturucu içen kendine zarar verirse versin banane der erkanı döner gidersin ama günahsızlar arada gidiyo
hani uyuşturucu girisi bitmişti ülkeye

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