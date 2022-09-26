Son dakika: Annesinin kafasını kesip balkondan atan Ali Sayan'ın seneler önce yaptığı 'ANNE' paylaşımı vahşeti gözler önüne serdi! 'Benim hikayemi onlar yazdı'

Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da annesini vahşice öldüren ve kafasını balkondan atan Ali Sayan, Türkiye'yi dehşete düşürdü. Annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan Ali Sayan daha sonra evi ateşe verdi. Kan donduran görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, Ali Sayan'ın Facebook hesabından annesiyle ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sayan'ın 2017 yılından başın keserek öldürdüğü annesiyle kullandığı ifadeler gündem yarattı. İşte Bağcılar'daki korkunç cinayetle ilgili tüm detaylar...

ANNESİNİN KAFASINI KESİP SOKAĞA ATTI

Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Sayan'nin annesini vahşice öldürdükten sonra kafasını kesip balkondan sokağa atması kan dondurdu. Olayın görüntüleri ise dehşeti gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN VE PAYLAŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Bağcılar'da yaşanan anne cinayeti ile ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı. Vahşet anlarını cep telefonu ile çeken ve bu görüntüleri sosyal medya ve yazılı basınla paylaşan S.A. (19), N.A.(37), G.K.(47) isimli şahıslar, görüntülerin ilk çekildiği adreste tespit edilip gözaltına alındı. "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan yakalanan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

BAĞCILAR'DA DEHŞETE DÜŞÜREN CİNAYETİN DETAYLARI

Vahşi cinayet, saat 16.30 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Sayan, henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

EVİ ATEŞE VERDİ

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali Sayan, ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ YANAN EVE KİLİTLEDİ

Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.

Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

"ANNESİNİN KAFASINI İNSANLARA GÖSTERİP..."

Mahalle sakini Mesut Usta, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesinin kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi.

Olay anına şahit olan bir başka mahalle sakini Uğur Eğriöz ise, “Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi. Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor” dedi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

YILLAR ÖNCE ANNESİYLE İLGİLİ YAPTIĞI BİR PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Ali Sayan'nı sosyal medya hesabından yıllar önce annesiyle dikkat çeken bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. A.S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı görüldü.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA



