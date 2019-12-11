Boran Kuzum ile Nihal Işıksaçan aşk mı yaşıyor?

'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boran Kuzum önceki gün kız arkadaşıyla Nişantaşı'nda Snob Magazin objektifine takıldı. Mevlânâ'nın anlatıldığı Türk-İran ortak yapımı 'Mest-İ Aşk' filmi için kamera karşısına geçen Kuzum'un rolü için uzattığı sakallarını kestirdiği görüldü.

Nişantaşı'nın arka sokaklarında hızlı adımlarla yürüyen ve bir ara Nihal Işıksaçan’ın omzuna elini atan Kuzum'un objektifleri fark ettiğinde keyfi kaçtı.

Durumu bozuntuya vermeden birlikte yürüyüp gülümseyen ikiliden Kuzum "Bu sıralar dizi projem yok. Son olarak Mest-i Aşk filminde oynadım güzel bir proje oldu" dedi.

Kuzum, bir kaç metre geride elini omzuna attığı Nihal Işıksaçan'la ilgili sorular sonrası şu ifadeleri kullandı: "Sadece arkadaşım, başka özel bir durum yok"

“Vatanım Sensin” dizisindeki Leon rolüyle ünlenen Boran Kuzum, 27 Kasım’da Zorlu Center’da Nihal Işıksaçan’la görüntülenmiş, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Nihal benim çok yakın arkadaşım. Uzun zamandır görüşmeye fırsat bulamıyorduk, bugün buluşup hasret giderelim istedik” demişti. (SnobMagazin)



