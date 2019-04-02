Borderlands 3 Eylül ayında Epic Store'a özel olarak geliyor olabilir!

Resmi Twitter sayfasından atılan ve hemen ardından silinen bir tweet'e göre, oyun 13 Eylül tarihinde çıkış yapacak. Bu konuda geliştirici Gearbox'tan bir açıklama gelmiş değil.
Öte yandan oyunun Epic Games Store'a özel olarak çıkma olasılığı da doğmuş durumda. Wario64 isimli Twitter kullanıcısının fark ettiği önemli bir ayrıntı var. Aşağıdan izleyebileceğiniz videonun sol alt köşesindeki simgeye dikkat. Bu video da paylaşıldıktan hemen sonra silindi ve bu konuyla ilgili olarak da bir açıklama gelmiş değil.
Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZ— Wario64 (@Wario64) 1 Nisan 2019
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