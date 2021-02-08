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BÖRÜ 2039’dan ilk detaylar heyecan yarattı! İlk bölümü iple çekeceksiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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BluTV ekranlarından yayınlanacak olan bilimkurgu dizisi BÖRÜ 2039’la ilgili merak edilen ayrıntılar ortaya çıktı.

Alper Çağlar’ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği bilimkurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı. BluTV’de yayınlanacak olan dizi 6 bölümden oluşacak ve Aralık 2021 tarihinde ekranlarda olacak.

BÖRÜ 2039 HAKKINDA

Dizi, adından da anlaşılacağı üzere 2039 yılında ve Türkiye’de geçiyor. Yayınlanan videoda günümüzden 2039’a kadarki olayların kronolojik hikayesine yer veriliyor. Tehlikeli teknolojilerin yaygınlaştığı, yapay zekanın insan zekasını alt üst ettiği, Türkiye’nin söz sahibi ülkeler arasına girdiği bir gelecek yaşanıyor. İnsanlık; salgınlarla, doğa olaylarıyla ve kıtlıkla mücadele ediyor. İlerleyen yıllarda Covid-24 ve Covid-35 salgınları meydana geliyor. Dizide 2039 yılında, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav’ın hikayesini seyredeceğiz.

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BÖRÜ 2039’un yapımcılığını ve yönetmenliğini Alper Çağlar yürütüyor. Alper Çağlar daha önce Dağ, Dağ 2 ve Börü’de yer almıştı. Şu anda bu diziyle birlikte Göktürk serisi üzerinde çalışıyor. BÖRÜ 2039’da, “İlk Göktürk” filminin uluslararası ekibinden ve sinematografik yatırımından faydalanılacak.

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BÖRÜ’nün ilk serisinin yönetmenleri Can Emre ve Cem Özüduru’ya ek olarak Ahmet Atalay da yönetmenlik kadrosuna katılacak. İlk BÖRÜ'nün müziklerini yapan Lincoln Jaeger, BÖRÜ 2039’un synth ve gelecek odaklı orkestral müziklerine imza atacak. Oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.

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